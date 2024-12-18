Сегодня 21:18 Крушение танкеров привело к катастрофе. Как в Анапе борются за отравленные мазутом пляжи Эколог Каваносян: полное очищение после ЧП с танкерами произойдет через 5-6 лет 0 0 0 Фото: мэрия Анапы Экология

Экология

Крушение танкеров в Керченском проливе

После крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе пятна мазута постепенно достигли береговой линии Анапского района. Пляжи очень быстро оказались покрыты сплошным черным слоем топлива. Местные начали жаловаться на невыносимый запах. Но особенно тяжело пришлось водоплавающим птицам. Сейчас на помощь Анапе пришли сотни неравнодушных людей. Вместе с МЧС они не только убирают мазут, но и отмывают несчастных пернатых.

Крушение танкеров 15 декабря ЧП с двумя танкерами «Волгонеть 212» и «Волгонефть 239», перевозившими более девяти тысяч тонн мазута, произошло в минувшее воскресенье, 15 декабря. Одно судно разломилось на две части, а второе штормовые волны вышвырнули на мель близ порта Тамань. В море в результате крушения вытекло порядка трех тысяч тонн мазута. Все из-за того, что у обоих судов повредило танки, заявил на следующий день после аварии заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный. А утром 17 декабря на побережье от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе обнаружили первые пятна нефтепродуктов. К ликвидации последствий подключили более 400 специалистов — среди них несколько десятков специалистов Морспасслужбы, МЧС и группы регионального отряда «Кубань-СПАС».

Фото: МЧС России

В Росприроднадзоре заявили, что берут анализы воды и почвы, чтобы понять, на сколько превышены показатели загрязнения. Помимо этого, лабораторные исследования в будущем понадобятся, чтобы рассчитать ущерб, добавили в ведомстве, заверив, что ситуация находится под контролем.

Жители тем временем публиковали шокирующие кадры с пляжей, покрытыми мазутом. На одном из видео с места очевидец за кадром признается, что здесь стоит такая вонь, что просто нечем дышать. Угореть можно от такого запаха, посетовал он.

Главные очаги загрязнения в Анапе Из-за происходящего в Темрюкском и Анапском районах объявили ЧС муниципального уровня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал главной задачей максимально оперативную уборку выброшенного на берег мазута. Алгоритм его утилизации уже определен и проработан, подчеркнул он.

Фото: МЧС России

По информации на 17 декабря, скопление нефтепродуктов выявили в трех местах — на береговых линиях Веселовки и Витязева, а также станицы Благовещенской. Здесь развернули оперативные штабы, а всю пострадавшую береговую зону разделили на сектора для постоянного мониторинга. При обнаружении мазута в новых очагах власти региона пообещали расширять группировку.

Фото: мэрия Анапы

И тут надо отдельно сказать о волонтерах и жителях близлежащих городов и других населенных пунктов, которые подключились к уборке пляжей и спасению перепачканных мазутом птиц.

В оперштабе региона днем 18 декабря заявили, что уборкой анапских пляжей занимаются в том числе уже четыре тысячи добровольцев. И среди них — люди самых разных возрастов. Эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем Telegram-канале видео с работающей на пляже пожилой женщиной. От происходящего она не могла сдерживать себя и, когда к ней обратились, разрыдалась.

Как в Анапе спасают птиц и дельфинов В среду вечером в МЧС сообщили, что собрать на береговой линии удалось уже около 100 тонн нефтепродуктов, очистив более 10 километров. Ночью работы продолжатся. На месте трудятся более пяти тысяч человек. Сегодня людям удалось спасти около 10 дельфинов. Отмывать последних отвезут в Абрау-Дюрсо, уточнил Shot. Там расположен один из волонтерских центров, второй работает в самой станице.

Также помощь оказали примерно 40 бакланам за день. Их вывезли с Бугазской косы на побережье Анапы. Один из волонтеров в беседе с 360.ru отметил, что, к сожалению, погибшие пернатые тоже есть. Но их немного.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

«Задействовано очень много людей, спецтехника, МЧС, казаки, волонтеры, отдыхающие, муниципальные работники. Приехало очень много людей из соседних городов. все неравнодушные откликнулись», — поделился он. Еще один доброволец, занимающийся именно отмыванием перепачканных мазутом птиц, рассказал, что часть спасенных направляют на реабилитацию даже в Краснодар. «В основном дислоцируемся здесь — это Анапский и Темрюкском районы. Погибшие птицы есть. Пока мы их собираем у себя, чтобы потом правильно утилизовать», — пояснил мужчина.

Как надо собирать мазут в воде, отличия от нефти Сколько еще потребуется времени для уборки береговой линии, спасения и реабилитации пострадавших птиц, пока точно сказать сложно, но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что полная очистка произойдет лишь через пять-шесть лет, заявил 360.ru эколог Георгий Каваносян. Отдельно специалист назвал в некоторой степени плюсом то, что такое масштабное ЧП раз уж и произошло, то в акватории Черного моря, где есть много бактерий, которые питаются углеводородами. «Потому что если бы авария случилась, например, где-нибудь в Арктическом регионе, как у нас было в 2020 году на Таймыре, когда был самый крупный разлив нефтепродуктов, то полная очистка заняла бы десятилетия, может даже больше. А на юге, на мой взгляд, это произойдет через примерно пять-шесть лет», — уточнил эксперт.

Фото: мэрия Анапы

Еще одним плюсом Каваносян назвал, как ни странно, погодные условия. Все дело в том, что если бы они были идеальными — стоял бы абсолютный штиль, не было бы берегов, ветра и волн — такое загрязнение тонким слоем (менее одного миллиметра) распространилось бы на площади порядка 30-40 тысяч квадратных километров. «Ущерб был бы просто колоссальный. К счастью, мы имеем дело с неидеальными условиями. У нас это пятно очень быстро фрагментируется, распадается на части. Одна часть остается в воде, опускается на дно. Вторая часть выбрасывается на берег. Мы это видим в районе Анапы», — добавил он. Эколог Илья Рыбальченко в комментарии 360.ru при этом указал на то, что основная масса нефти сейчас находится все-таки в затонувших танкерах.

Фото: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев / Telegram

«И, соответственно, они там могут быть тампонированы и аккуратно извлечены. То есть мы должны понимать, что разлилось не все, и современные технологии позволяют, как только закончится шторм, заблокировать остатки от выделения», — подчеркнул эксперт. Что касается вытекшего топлива — его сейчас собирают в том числе при помощи боновых заграждений и насосов. Иными словами, спасатели локализуют узкие загрязнения. Также Рыбальченко обратил внимание, что мазут существенным образом отличается от нефти.

«Если нефть разливается тонкой пленкой, нарушая газообмен между воздухом и водной фракции, то мазут себя ведет совершенно по-другому. При такой температуре мазут-то в основном превращается в капельки, в шарики», — объяснил специалист.

Фото: МЧС России

Эти шарики находятся на разной глубине, потому что имеют разную плотность. Некоторые из них действительно находятся на водной поверхности, некоторые тонут и оказываются на дне, а третьи оказываются в толще воды. «Именно поэтому так называемые боновые заграждения не очень эффективны при работе с мазутом, просто потому что он не весь на поверхности», — заметил Рыбальченко. Так или иначе, эти заграждения сейчас активно используют спасатели, как бы локализуя «узкие» загрязнения и откачивая их. И хотя процесс вовсю идет, гораздо более опасным, чем загрязнение акватории, предстает обстановка на берегу, добавил Каваносян. И тут в первую очередь речь идет, конечно, о водоплавающих птицах и прибрежных обитателях, которые могут надышаться парами мазута вплоть до гипоксии.

У птиц, пострадавших от мазута, слипаются перья, нарушается терморегуляция. Их нужно отогревать. Они очень быстро заболевают воспалением легких и чаще всего погибают из-за этого. Мы сейчас спасаем их активно, здесь находимся. Но, тем не менее, мы видим, что большое количество уже мы не успели спасти, к сожалению. Георгий Каваносян

Повторение катастрофы 2007-го? Еще одна проблема, которую предстоит решить после сбора мазута, связана с состоянием почвы пляжей. Пропитанный топливом грунт необходимо будет вывозить, засыпать сорбентами, указал он. С учетом и этого фактора, по его оценке, морю гораздо быстрее переварить загрязнение. Также эксперт напомнил, что в 2007-м произошел примерно такого же масштаба разлив мазута, и тоже с судном «Волгонефть». Тогда ущерб подсчитали в районе 30 миллиардов рублей. В этом году, по подсчетам эколога, сумма будет примерно такой же.

Фото: ecozhora / Telegram

«Но тут еще надо понимать, что в 2007-м такого ажиотажа не было с точки зрения активности волонтеров. Сейчас мы лучше готовы, как общество, как государство, к ликвидации последствий, поэтому, возможно, мы какую-то часть весомую и птиц спасем. А тогда погибло порядка 30 тысяч пернатых», — посетовал собеседник 360.ru. И самым поразительным сейчас, признался эколог, выглядит то, что в море в сильный шторм продолжают ходить те же суда, построенные еще в 50-60-х годах.

Интересно В 2007-м в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна, среди которых были танкеры «Волгонефть 123» и «Волгонефть 139». В 2007-м в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна, среди которых были танкеры «Волгонефть 123» и «Волгонефть 139».

Хотя всем было понятно, что они не должны были это делать в таких погодных условиях, возмутился он. Так что, по сути, произошло повторение истории 17-летней давности.

«Вот это, наверное, главное, на что нужно обратить внимание и сделать выводы именно организационные, потому что самое главное в том, чтобы предотвратить аварию, а не уже бороться с последствиями», — выразил уверенность Каваносян. Рыбальченко согласился с коллегой, отметив, что сейчас вопросов с тем, чтобы минимизировать негативные последствия, нет.

Понятно, что надо будет внимательно мониторить ситуацию с состоянием акватории, тампонировать тот мазут, который остался в баках танкеров, чтобы он не вылился, перечислил он. Но вместе с тем работа так или иначе все равно, скорее, будет профилактической.

«Но у меня есть несколько вопросов именно о том, как так вышло, что эти суда были без соответствующих разрешений? А если разрешения есть, кто их выдал? Нужно внимательно присмотреться к этим людям. Ведь 50 лет эксплуатируется суда. Там вместо железа во многих случаях уже проржавевшая крашеная фольга», — возмутился эксперт. Еще в день ЧП с танкерами Mash отмечал, что и «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — новоделы типа «река — море». В 1990-х их просто разрубили напополам и «сшили» на скорую руку, чтобы они отвечали стандартам класса таких судов. Толком их никто не обслуживали. И вот во время шторма, когда волны ударили танкеры в бок, они просто разорвали этот сварочный шов, пояснил источник Telegram-канала.

Фото: МЧС России

Разлив мазута отпугнет туристов? По информации Shot, 18 декабря мазут с сильно загрязненных пляжей Анапы начало постепенно сносить в сторону в Сочи. Получается, отдых в городе-курорте на Новый год оказался под угрозой срыва? Генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов убежден, что это далеко не так. Во-первых, зимний Сочи — это история все-таки больше про горнолыжный кластер, стоит все недешево, поэтому вряд ли кто-то будет отказываться, предположил он. К тому же горнолыжных курортов в стране не так много. А вот море интересует всех в меньшей степени, продолжил Арутюнов. Да и, скорее, даже манит не оно, а пятизвездочные отели и пансионаты, которые предлагают цены в три четыре раза ниже, чем в пик сезона.

Фото: РИА «Новости»

«Поэтому люди едут за спа, чтобы встретить Новый год в красивом отеле за недорого, а основная часть едет в горы, катается на лыжах, море никак не влияет на их отдых. Конечно, слава Богу, что это не в пик сезона произошло, когда переполнены все пляжи», — добавил собеседник 360.ru.

Вчера я общался с коллегами. И сейчас в Анапе на побережье, конечно, есть запах нефтепродуктов. Это не только неприятно, но еще и вредно для человека. Но я уверен, что все это ликвидируют до начала летнего сезона и уже не будет никакой опасности. Дмитрий Арутюнов

Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян при этом отметил, что уже есть информация и о переброни, и об аннуляциях букинга. И тех, кто так решил поменять планы, конечно, можно понять. Ведь в ту же Анапу люди едут зимой, чтобы подышать морским свежим воздухом, а сейчас это невозможно. «Но отели идут навстречу, снимают брони без штрафов. Понятно, что сейчас низкий сезон и 9 января в АНапу уже массово не поедут. А следующий высокий период только в конце апреля. Ну вот до конца апреля все это будет уже преодолено», — спрогнозировал специалист.