Большой объем вылившегося в Черное море мазута после крушения танкеров во время шторма серьезно усложнил работу по очистке побережья Анапы. Об этом 360.ru рассказала волонтер Ната Будникова, которая находится на месте происшествия.

Она подчеркнула, что работы еще очень много, потому что море регулярно выбрасывает на берег все новые порции топлива уже на расчищенные участки.

«То есть люди очищают зоны какие-то, а потом прибывает море и опять очень много мазута», — заявила Будникова.

Собеседница 360.ru добавила, что собранное топливо в тонких мешках не держится и все выливается на землю. Но сегодня на место пришел неизвестный мужчина, который предоставил волонтерам плотные белые мешки, а спасатели пригнали уборочные машины, которые помогли все убрать.

«Здесь люди как будто сами справляются. Не хватает воды, чтобы просто волонтеры ходили раздавали, мешков. Большая часть людей работает без масок и респираторов. Фронт работы еще огромный, потому что в море полно мазута», — подытожила волонтер.

Мазут в Черное море попал из танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», вышедших в акваторию во время шторма. Оба судна получили серьезные повреждения во время непогоды. Нефтепродукты из трюма вылились в море, а ветер пригнал их к побережью Краснодарского края. Власти Анапы ввели режим чрезвычайной ситуации.

Следователи завели уголовные дела против руководство танкеров. Капитана «Волгонефть-212» арестовали до 17 февраля 2025 года, капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест.