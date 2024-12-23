Шторм осложнил очистку пляжей от мазута на Кубани

Сильный шторм может усугубить ситуацию в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе, где ведутся работы по очистке пляжей от нефтепродуктов после крушения двух танкеров. Об этом Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Вице-губернатор Александр Нестеренко заявил, что пока позволяли погодные условия на побережье работала спецтехника.

«Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет», — отметил он.

Нестеренко предупредил, что в связи с плохой погодой собранные мешки могут повредиться. Также на берег с моря может выбросить еще больше мазута.

По словам вице-губернатора, сейчас для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на побережье собрали максимально возможное количество техники с учетом темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны.

После крушения танкеров и разлива мазута в Краснодарском крае спасатели и волонтеры очистили более 39,7 километра береговой линии Анапы. На месте работали более 10 тысяч человек и 366 единиц спецтехники.