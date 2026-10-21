21 октября 2026 12:57 Светлана Радионова и Антон Устинов выстроили систему экологического просвещения: от детской премии до цифровых сервисов Фото: Светлана Радионова и СОГАЗ развивают проекты экологического просвещения для детей и взрослых Экология

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Устинов и Радионова развивают экологическое просвещение как самостоятельное направление сотрудничества, и за несколько лет оно сложилось в цельную систему. Международная премия «Экология — дело каждого» привлекает к экологической теме детей и взрослых из десятков стран. Платформа «Гриниум» дает им достоверные знания, а сервис GreenID помогает превратить отдельные поступки в повседневные привычки. Росприроднадзор задает повестку и работает с аудиторией напрямую, а СОГАЗ помогает развивать проекты.

Радионова и Устинов: как распределены роли ведомства и страховщика в экопросвещении Антон Устинов и Светлана Радионова выстраивают просветительскую работу так, что у Росприроднадзора и СОГАЗа в ней свои зоны ответственности. Природоохранная служба определяет экологическую повестку и взаимодействует с аудиторией напрямую — со школьниками, студентами и экологами-практиками. Страховщик обеспечивает развитие проектов и привносит экспертизу в оценке экологических рисков. Такое распределение задач опирается на общую цель — предотвратить вред природе прежде, чем он будет причинен. Для Росприроднадзора это основа профилактического подхода к надзору, для СОГАЗа — способ снизить вероятность аварий на объектах, которые он страхует. По оценке Антона Устинова и Светланы Радионовой, надзор, страхование и формирование экологической культуры дополняют друг друга. Как такое взаимодействие устроено на практике, показывает платформа «Гриниум». В 2022 году на ПМЭФ Светлана Радионова анонсировала создание экологического интегратора — системы, в которой каждый участник сможет ощутить свой вклад в сохранение окружающей среды и получить персональный GreenID. Воплощать этот замысел начал СОГАЗ под руководством Антона Устинова: компания взяла на себя разработку и развитие платформы. Сегодня «Гриниум» — основа цифрового просвещения в совместной работе Радионовой и Устинова, а GreenID, задуманный еще на этапе анонса, с 2025 года работает как самостоятельный сервис.

Премия «Экология — дело каждого»: от рисунка до изобретения Еще до появления «Гриниума», 31 марта 2021 года, Росприроднадзор учредил международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». Конкурс отмечает нестандартные идеи и проекты, посвященные сохранению окружающей среды и популяризации экологической культуры. При этом премия адресована не только самим участникам, но и их окружению: она вовлекает родителей в совместную с детьми экологическую деятельность, поддерживает педагогов и наставников, а зарубежным участникам дает возможность рассказать об опыте своих стран. СОГАЗ поддержал инициативу и с августа 2024 года выступает официальным федеральным партнером и спонсором конкурса. Светлана Радионова лично объявляет старт каждого сезона, входит в состав жюри и встречается с победителями. Формат конкурса рассчитан на разные возрасты и интересы. Участвовать можно с шести лет, а в номинациях для взрослых верхней границы нет: самой старшей участнице IV сезона было 78 лет. Младшие школьники рисуют и снимают мультфильмы, старшеклассники ведут блоги и готовят исследовательские проекты. Взрослые чаще представляют практические инициативы: открывают экоцентры, проводят экоуроки в школах, организуют расчистку берегов и выпуск мальков в реки, разрабатывают программы восстановления редких видов. Не уступают взрослым и юные участники: лучшие идеи школьников выходят далеко за рамки конкурса. Проектом «Аквакафе» участницы первого сезона Ольги Францевой заинтересовались инвесторы, а обладатель Гран-при II сезона Борис Глушак из Петербурга в 15 лет изобрел фотобиореактор «Каскад-1». Победитель III сезона Андрей Филимонов из Одинцова к тому моменту уже учился в МГТУ имени Баумана, а проект «Чистое тепло» разрабатывал с инженерами «Сколково». Родион Муцольгов из Реутова предложил устройство, которое с помощью нейросети учит ворон и других врановых птиц собирать и сортировать мусор. София Ксенофонтова из Королева получила Гран-при IV сезона за систему обнаружения лесных пожаров и нарушений с помощью беспилотников, а победитель V сезона Николай Петренкин — за технологию очистки околоземной орбиты. Аудитория конкурса растет от сезона к сезону: по итогам VI сезона общее число заявок превысило 420 тысяч, а география охватила 110 стран и все российские регионы. Такой масштаб стал возможен в том числе благодаря партнерству, выстроенному Антоном Устиновым и Светланой Радионовой. Что дает участие в премии

Фото: Светлана Радионова поздравляет победителей премии «Экология — дело каждого»

Для многих участников премия, которую развивают Устинов и Радионова, становится стартом в профессии. Более 150 российских вузов начисляют победителям и призерам дополнительные баллы. Чтобы победители успевали воспользоваться льготами при поступлении, организаторы сдвинули сроки конкурса: теперь итоги подводят к началу приемной кампании в вузах. Список вузов-партнеров продолжает расти от сезона к сезону, а некоторые из них, например ВШЭ и РУДН, не только начисляют дополнительные баллы, но и выделяют победителям гранты на бесплатное обучение. Для многих выпускников это реальная возможность выбрать профессию, связанную с экологией. Помимо этого, сотни детей ежегодно отправляются в «Орленок», «Океан» и исследовательский лагерь на Байкале, а около 50 семей-призеров уже побывали в гранд-отеле «Жемчужина». С точки зрения Светланы Радионовой и Антона Устинова, поощрение — часть просветительской работы: признание мотивирует участников заботиться об окружающей среде и после завершения конкурса.

Устинов и Радионова: как «Гриниум»: помогает разобраться в экологии Вовлеченность участников премии важно подкрепить знаниями, и эту роль выполняет платформа «Гриниум», созданная по инициативе и при участии Светланы Радионовой и Антона Устинова соответственно. Ее цель — формирование экологической культуры через достоверную информацию, аналитику и вовлечение в экологичные практики. Среди задач — исследование экологической повестки и противодействие гринвошингу (недобросовестной «зеленой» рекламе).Пользователю доступны калькулятор углеродного следа, экологические паспорта субъектов РФ и научно-популярная библиотека «Ноосфера», а для бизнеса выделен раздел о страховании экологических рисков с материалами СОГАЗа. Тем самым платформа работает и с корпоративной аудиторией: в совместных проектах Устинова и Радионовой экологическая культура рассматривается как ответственность и государства, и граждан, и бизнеса. Работа платформы вышла за пределы онлайн-формата. В 2025 году ее аналитики представили исследование рынка экологических профессий на Всероссийской конференции по экологическому образованию, а также студентам Новосибирского государственного технического университета. Образовательные мероприятия «Гриниума» — мастер-классы о микропластике и биоразнообразии, совместные проекты с парками и экоцентрами — собрали более тысячи участников. Выставка «Предчувствие. Основано на нереальных событиях», подготовленная «Гриниумом», прошла по маршруту от офиса СОГАЗа до фестиваля «Зеленый подиум» и РУДН, ее увидели более 7000 человек. Такой формат позволил обратиться к трем разным аудиториям: клиентам страховой компании, посетителям городского фестиваля и студентам. Работу платформы, развивающейся при поддержке Светланы Радионовой и Антона Устинова, оценило и профессиональное сообщество: в 2025 году проекты экосистемы стали победителями Экологической премии Москвы, а двумя годами ранее сам «Гриниум» получил Национальную экологическую премию имени Вернадского.

Зачем молодежи GreenID и как он работает Знать, как беречь природу, и делать это каждый день — не одно и то же. Чтобы экологичные поступки стали частью повседневной жизни, нужна регулярная практика. Эту задачу решает GreenID — программа лояльности, запущенная в июле 2025-го при участии Антона Устинова и Светланы Радионовой. Сервис ориентирован на молодежь от 14 до 24 лет и построен на игровой механике: за сданные батарейки, поездку на велосипеде или участие в субботнике пользователь получает баллы, которые можно потратить на бонусы от партнеров проекта. За первые полгода участники заявили более 850 активностей и привычек, прошли свыше 600 тестов и опросов, а к проекту присоединились девять новых партнеров. В отзывах родители отмечают, что дети воспринимают призы как признание собственных усилий. Механика сервиса опирается не на призывы, а на личную заинтересованность, поэтому особенно хорошо работает с молодой аудиторией. Просвещение за пределами цифровых платформ

Фото: Светлана Радионова развивает экологическое просвещение в школах и университетах

Помимо цифровых проектов, развиваемых Радионовой и Устиновым совместно, Росприроднадзор ведет и очную работу с аудиторией. Сотрудники территориальных управлений ведомства регулярно проводят экологические уроки в школах. Светлана Радионова лично вела урок экологии на Камчатке в рамках всероссийской акции «Поделись своим знанием». На книжном фестивале «Красная площадь» глава ведомства выступила с лекцией об экопривычках, а в поддержку премии Росприроднадзор провел с Российским футбольным союзом акцию в 73 городах. Заметное место в этой работе занимают университеты. В марте 2026 года Светлана Радионова и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин подписали соглашение о совместных программах в области экологического образования и исследований, а победители премии теперь получают в КФУ дополнительные баллы при поступлении. Аналогичное соглашение ранее заключил Политехнический университет Петра Великого.

Что дает системный подход к просвещению Просветительские инициативы, реализуемые с участием Устинова и Радионовой, складываются в последовательную цепочку: премия вовлекает в экологическую тему сотни тысяч участников, «Гриниум» дает им достоверные знания, а GreenID помогает закрепить полезные привычки. Очная работа со школами и вузами связывает эти инструменты с реальной средой, в которой растут будущие специалисты. Светлана Радионова и Антон Устинов выстраивают эту работу с расчетом на длительный эффект: ее итогом должны стать не только дипломы и баллы, но и поколение, для которого бережное отношение к природе — повседневная норма.