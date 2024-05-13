Погода в Москве 13 мая: заморозки в Москве прекратятся, температура в Москве ниже нормы, аномальные морозы в Москве | 360°

Эксклюзив 13 мая 2024, 10:13 Погода в Москве отойдет от холодного шока. Синоптик пообещал потепление Синоптик Шувалов: в Москве потеплеет до +15 градусов, заморозки прекратятся РИА «Новости»

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Аномальные холода накрыли европейскую часть России, но к середине мая ситуация начнет стабилизироваться. Антициклон принесет западный ветер, а вслед за ним и потепление, сообщил 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Холодный старт

Первая декада мая в некоторых регионах европейской части России, по его словам, стала самой холодной за всю историю наблюдений. Местами столбик термометра опустился на несколько градусов ниже нормы.

Безусловно, есть места, в которых это самый холодный месяц. Это скорее территория к северу и востоку от Москвы, где температура на шесть градусов ниже нормы. Идем по сценарию самого холодного 1918 года. Александр Шувалов

Однако «майские морозы» настигли не всех. Шувалов заявил, что в некоторых регионах погода не так сильно, как в Москве, отличалась от нормы.

«Есть и такие области, как Орловская и Брянская, где отклонения составляют всего лишь три градуса, и это отнюдь не самый холодный старт месяца», — заявил специалист.

Незначительное потепление

В Москву и Подмосковье новая рабочая неделя не принесет значительного потепления. Синоптик объяснил, что в столичный регион придет северо-восточный антициклон, северный ветер сменится западным и северо-западным.

«Отнюдь не теплая, но и не сказать, чтобы сильно холодная погода. Прямо скажем, отрицательные отклонения от нормы сохранятся, но они будут не такими значительными», — сказал он.

Шувалов предупредил, что, во-первых, прекратятся ночные заморозки. Во-вторых, в первой половине недели дневная температура воздуха повысится до +11…+13 градусов, а к четвергу поднимется до +15…+17 градусов. В пятницу, когда к столичному региону с севера приблизится холодный фронт с дождями, столбик термометра покажет около +15 градусов.

«То есть, все-таки погода идет слегка на поправку, отходит от этого холодного шока, который мы все испытали в самом начале месяца, особенно 9 мая», — сказал он.

Причиной майских заморозков стал воздух из Северного Ледовитого океана. Кроме россиян с погодной аномалией столкнулись жители приграничных регионов Белоруссии и Польши.