Москвичам пообещали завершение похолодания и сухую погоду | 360°

Общество 13 мая 2024, 09:19 Москвичам пообещали завершение похолодания и сухую погоду Синоптик Леус: 13 мая температура в Москве не превысит 11 градусов РИА «Новости»

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Температура в Москве 13 мая останется на уровне 9-11 градусов выше нуля, но уже с 14 мая начнется небольшое потепление. Об этом заявил синоптик Михаил Леус, его слова процитировал сайт «Метеовести».

Специалист отметил, что похолодание в столице близится к завершению. Благодаря гребню антициклона, который надвигается с северо-запада, в зоне его влияния сформируется преимущественно сухая погода.

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«Солнечные лучи, проглядывая сквозь разрывы в облаках, начнут активнее прогревать воздушные массы, однако пока дневная температура останется на 7-8 градусов ниже климатической нормы», — подчеркнул Леус.

Он спрогнозировал, что в Москве 13 мая температура достигнет отметки +9…+11 градусов, а в Подмосковье — +7…+12. По его словам, атмосферное давление почти не изменится и составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптик добавил, что 14 мая ожидается повышение температуры до +12…+14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал аномально холодную погоду в мае. По его словам, холода пришли из Арктики в результате редкой барической ситуации или необычного поля давления.