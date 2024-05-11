Когда закончатся заморозки в мае 2024 года | 360°

Экология 11 мая 2024, 20:28 Майская зима стала погодной аномалией. Редкое явление погубило урожай Синоптик Вильфанд назвал майские заморозки редкой природной аномалией РИА «Новости»

Читать 360 в

Пришедшие в Россию заморозки задержатся еще на неделю. Такая же холодная погода установилась в части Белоруссии и Польши. Причиной стал воздух из Северного Ледовитого океана, который пригнали циклон и антициклон, влияющие на погоду с двух сторон. Сильнее всего холода ударили по сельскому хозяйству. В нескольких регионах уже объявили о полной потере урожая озимых культур. Когда придет долгожданное тепло и какие меры приняли по посевам, разобрался 360.ru.

Отрицательная аномалия

Холодная погода захватила не только Россию, но также частично коснулась приграничных районов Белоруссии и Польши. Фронт раскинулся от самых западных границ до Западной Сибири. Об этом 360.ru заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Реклама

Он пояснил, что холода пришли из Арктики за счет редкой барической ситуации или необычного поля давления, которое образовалось в циклоне и антициклоне.

«К Западу от центра европейской части России находится четко выраженный антициклон. По закону атмосферных циркуляций воздух в нем движется по часовой стрелке, то есть к нам он идет с севера и северо-запада. Ближе к Западной Сибири находится центр циклона с низким давлением. Там воздух движется по часовой стрелке и забирает его с самых дальних акваторий Северного Ледовитого океана», — пояснил Вильфанд.

Синоптик добавил, что из-за этого большая часть России, а также прилегающих территорий Белоруссии и Польши испытывает влияние отрицательной аномалии.

Вильфанд отметил, что уникальность такой погоды заключается еще и в том, что она длится более недели и сохранится до 15 мая.

В середине недели западный антициклон начнет оказывать влияние на европейскую территорию страны, когда воздух пойдет не с севера, а с северо-запада, и нулевые температуры по ночам уйдут в прошлое. Роман Вильфанд. научный руководитель Гидрометцентра

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что установившаяся погода в мае соответствует концу марта. Поэтому резкого и быстрого потепления ждать не стоит.

«Начиная с 15-го числа, столбик термометра пойдет вверх до +16…+17 градусов. Только к выходным приблизится к +20, что все равно ниже нормы на два-три градуса. Это очень необычный процесс», — заявил Вильфанд.

На вопрос о том, стоит ли ждать повторного прихода зимы следующей весной, синоптик ответил, что погода очень своенравна и закономерностей в ее поведении нет. Поэтому все прогнозы делаются только на 5-10 дней вперед, и не больше.

РИА «Новости»

Погода ударила по полям

Пришедшие в Россию внезапные заморозки ударили по сельскому хозяйству. Власти Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей ввели режим ЧС после гибели посевов.

Аналитики «Русагротранса» заявили, что урожай пшеницы в этом году снизится до 89,9 миллиона тонн. Специалисты пояснили, что, если в Центральной России ситуацию с посевами усложнила холодная погода, то на юге, в черноземных регионах, к заморозкам добавилась засушливая погода, которая сохраняется до сих пор.

«Если ситуация с дефицитом осадков продлится до конца мая, то прогноз по урожаю на юге, как и в целом по России, может быть снижен дополнительно на три-четыре миллиона тонн — до 87−88 миллионов. Ущерб от второй волны заморозков 9−10 мая также может дополнительно понизить оценку, прежде всего, в центральной России и Поволжье», — пояснили в компании.

Pxhere

Министерство сельского хозяйства и продовольствия России заявило, что регионы сейчас устанавливают ущерб, который понесли из-за погоды. После прихода тепла на полях проведут пересев. Ведомство предоставит для этого все необходимые ресурсы.

Кроме зерновых, сильно пострадали садовые плодово-ягодные культуры. Особенно ранние сорта груш, яблок, слив и вишен.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин в беседе с 360.ru подчеркнул, что прогнозирует до 80% потери урожая косточковых ягод и ранних яблок.

Морозы прошли тремя волнами: и по цветению, и по бутонам, и по завязям. Вчера прошла последняя волна. Но к чему все это приведет, пока говорить рано. Нужно дождаться тепла, потому что у некоторых сортов завязь уже прошла. Во время тепла станет понятно — осыпятся они или останутся. Но то, что поражены под 80%, это точно. Игорь Муханин президент Ассоциации садоводов России

Муханин добавил, что во время таких капризов погоды фермеры стараются спасти сады с помощью одымливания и подкормки плодоносящих кустов и деревьев удобрениями. Но когда температура опускается ниже нуля на несколько часов, то применить меры, которые дадут положительный эффект, почти невозможно.