Тепло вернется в Москву лишь в 20-х числах мая | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 13:13 Тепло вернется в Москву лишь в 20-х числах мая Синоптик Ильин: рост температуры в Московском регионе начнется в 20-х числах мая РИА «Новости»

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Аномально низкая температура не спешит покидать Московский регион, воздух прогреется до +20 градусов только к 20-м числам месяца. Об этом в комментарии 360.ru рассказал синоптик и военный метеоролог Александр Ильин.

«Начиная с субботы, 11 мая, температура начнет приближаться к +9 градусам в течение дня. Потом снова похолодает до +5…+7 градусов, в воскресенье выше температура не поднимется», — отметил эксперт.

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В понедельник, 13 мая, и во вторник, 14 мая, ожидаются небольшие всплески тепла — воздух будет прогреваться до +9…+11, продолжил он. Более уверенный рост температуры, по его словам, начнется 15-го числа.

«В Московской области ожидается от +13 до +15 градусов. С 16 мая ждем потепления до +17…+19 градусов, а уже в пятницу, 17 мая, и в субботу, 18 мая, — под +20 градусов в Московском регионе будет», — подчеркнул Ильин.

Вместе с тем, добавил специалист, особо обольщаться не стоит — кратковременные падения температуры еще предстоит пережить, но это будет уже не +2…+5 градусов.

«Речь идет о диапазоне в пределах +10…+15 градусов, что уже не так страшно. Далее, скорее всего, в воскресенье, 19 мая, резкое падение температуры мы еще понаблюдаем, а затем продолжительный период высоких температур +18…+23 градуса», — заключил он.