10 апреля 2026 01:02 Мутная вода пришла в дома Дагестана. Как защитить источники после паводка и что пить Глава АВВ Довлатова: воду после паводка в Дагестане нужно кипятить

Работы по ликвидации последствий двух паводков и подготовка к новому удару стихии продолжается в Дагестане. Но в пострадавших районах республики остается сложная ситуация с помутневшей водопроводной водой. Ее начали дополнительно хлорировать и призвали жителей к тщательному кипячению. Что происходит с водой во время паводков и как обезопасить скважины, узнал 360.ru.

Мутная вода из-под крана

Предупреждение об опасности некипяченой воды из-под крана управление Роспотребнадзора по Дагестану выпустило еще в конце марта, во время первой волны паводка. В ведомстве заявили, что обильные осадки повысили мутность в источниках водоснабжения Каспийска, Махачкалы и Хасавюрта. «Это явление носит природный характер и связано с влиянием паводковых вод на качество исходной воды» — подчеркнули в ведомстве.

Во избежание рисков жителей призвали кипятить воду из-под крана не менее трех минут перед употреблением. Детям, беременным женщинам, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом рекомендовали временно перейти на воду из бутылок как для личного потребления, так и для мытья овощей и фруктов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным подтвердила, что главный риск в Дагестане связан с водой. Она подчеркнула, что власти республики сработали очень хорошо, выпустив предупреждение и организовав подвоз воды в бутылках. «На сегодняшний день воды достаточно. Но при такой ситуации, при переполнении источников водоснабжения, при стоке туда грунтовых вод, вода в самом источнике негарантированного качества», — добавила Попова. Глава государства поручил членам правительства взять под контроль эпидемиологическую и санитарную обстановку в пострадавших районах Дагестана, а также оценить ущерб.

«Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», — заявил Путин. В четверг 9 апреля руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Залимхан Омариев заявил, что вода в домах жителей пострадавших районов все еще остается мутной. «Тем не менее введенный усиленный режим цикла гиперхлорирования воды позволяет обеспечить адекватный уровень безопасности. Мы рекомендуем и продолжаем рекомендовать не употреблять некипяченую воду, использовать ее только в хозяйственно-бытовых целях», — заявил глава ведомства.

От некачественной воды в Дагестане пострадали не только затопленные районы. Из села Карабудахкент госпитализировали 35 жителей с признаками отравления, предположительно вызванного водой. По предварительным данным, причиной стал ротавирус. Заболевших разместили в Центральной районной больнице, тяжелого течения инфекции ни у кого из пациентов врачи не зафиксировали. «Очаг заболевания находится вне зоны паводка: на территории села нет затопленных домов или социальных объектов», — заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Специалисты ведомства выехали на место для отбора проб биологического материала и воды.

Как уберечься от грязной воды и защитить источники во время паводков

Основная опасность паводков заключается в распространении кишечных инфекций, потому что потоки смывают все, что накопилось на земле и поверхности и несутся к источникам, откуда в дома жителей поступает вода. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой рассказала директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. Она подчеркнула, что воду необходимо сначала профильтровать, тщательно прокипятить и только после этого использовать.

Даже если в воде будут неорганические соединения они не столь опасны для желудочно-кишечного тракта, в отличие от микробов и бактерий. Кипячение в подавляющем большинстве случаев улучшит ситуацию. Елена Довлатова Директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения

На вопрос о том, как защитить источники воды в сельской местности и садовых товариществах, собеседница 360.ru ответила, что в случае колонки ничего особенного делать не нужно, потому что она является частью централизованной системы водоснабжения.

«Если это собственный колодец, то надо быть очень аккуратным, потому что он может все что угодно принять. Не нужно думать, что вода в колодце остается чистой во время паводка. Ее нужно отстаивать и кипятить. Это самое простое, что мы можем себе позволить», — пояснила Довлатова. Она подчеркнула, что также не стоит доверять воде из родников. Среди россиян есть превратное представление, что все природные источники чистые, но это совсем не так. Особенно сейчас, когда начались паводки. Воду из родников всегда нужно кипятить вне зависимости от времени года.