Меликов разъяснил введение федерального режима ЧС в Дагестане

Федеральный режим ЧС в Дагестане ввели для того, чтобы привлечь резервы и быстрее помочь региону справиться с последствиями чрезвычайной ситуации. Об этом глава республики Сергей Меликов заявил в разговоре с ИА «Вести» .

Меликов пояснил, что решение приняли ради дополнительной поддержки республики. Федеральный уровень позволяет задействовать резервы для ликвидации последствий стихии.

«Более высокий режим функционирования, который мы ввели на прошлой неделе, и повышение его на уровне федерального для того, чтобы можно было бы, в том числе с использованием резервов, оказать помощь Дагестану в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — сказал глава республики

До этого в Дагестане и Чечне действовал режим ЧС регионального уровня. В четверг в Махачкалу прибыли главы МЧС, Минприроды и Минстроя, чтобы координировать работы по ликвидации последствий стихии.