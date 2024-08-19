Украинские боевики планировали войти в Курск — Алаудинов

Алаудинов: перед боевиками ВСУ стояла задача войти в Курск

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед украинскими боевиками стояла задача не только захватить Курскую АЭС в Курчатове, но и зайти в сам областной центр. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Фрагмент эфира он опубликовал в Telegram-канале.

«Насколько я понял и из допросов пленных, и из этих материалов — в общей сложности задача была курчатовская атомная станция, как можно больше территории взять, зайти в сам Курск», — заявил он.

После этого, по словам генерал-майора, Украина планировала начать торговаться с Россией.

Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ пытаются передислоцироваться, чтобы нанести удар на новом участке в Курской области, но российские войска держат ситуацию под контролем и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

Он также рассказал, где в регионе сдается в плен больше всего украинских боевиков.

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