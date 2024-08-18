Украина попытается спровоцировать Россию на ядерный удар — Малинен

Малинен: Украина пойдет на эскалацию ради жесткого ответа со стороны России

Фото: РИА «Новости»

Власти Украины под влиянием третьих стран могут попытаться спровоцировать Россию на чересчур жесткие действия, вплоть до ядерного удара и третьей мировой войны. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил об этом в соцсети X.

«Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля», — сказал он.

Ученый допустил, что украинское руководство рассчитывает вынудить Россию на ядерный удар по Киеву или другому украинскому городу. Малинен заявил о существовании неких глобальных сил, которые заинтересованы в развязывании третьей мировой войны.

Плененные бойцы Вооруженных сил Украины рассказали о подготовке атак на Курскую и Запорожскую АЭС. Росатом предупредил, что последствия таких провокаций затронут всю планету. МИД России призвал ООН и МАГАТЭ помешать реализовать этот план.

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