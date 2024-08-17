Захарова предупредила о техногенной катастрофе для Европы при атаке ВСУ на АЭС

Международные организации не должны игнорировать поступающие сообщения о подготовке украинских военных к провокации на ядерных объектах России. Ее результатом станет масштабная техногенная катастрофа, которая затронет всю Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

Она подчеркнула, что своими действиями киевский режим не только несет угрозу станциям, но и показывает наплевательское отношения к постулатам МАГАТЭ по ядерной безопасности.

«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций», — заявила Захарова.

Дипомат добавила, что международное сообщество должно понять, какую опасность представляет собой установленный на Украине неонацистский режим. Она призвала к совместной работе по предотвращению попыток запугивания и террора всего мира.

О подготовке ВСУ удара ракетами с радиоактивными материалами по местам хранилища отработанных ядерных отходов с Запорожской и Курской атомных электростанций ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве. Собеседник агентства заявил, что оружие уже доставили в Днепропетровскую область для будущей атаки.