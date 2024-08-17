МИД призвал ООН и МАГАТЭ не допустить атаки ВСУ на АЭС
Захарова предупредила о техногенной катастрофе для Европы при атаке ВСУ на АЭС
Международные организации не должны игнорировать поступающие сообщения о подготовке украинских военных к провокации на ядерных объектах России. Ее результатом станет масштабная техногенная катастрофа, которая затронет всю Европу. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что своими действиями киевский режим не только несет угрозу станциям, но и показывает наплевательское отношения к постулатам МАГАТЭ по ядерной безопасности.
«По поступающей информации, киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию. Призываем международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций», — заявила Захарова.
Дипомат добавила, что международное сообщество должно понять, какую опасность представляет собой установленный на Украине неонацистский режим. Она призвала к совместной работе по предотвращению попыток запугивания и террора всего мира.
О подготовке ВСУ удара ракетами с радиоактивными материалами по местам хранилища отработанных ядерных отходов с Запорожской и Курской атомных электростанций ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве. Собеседник агентства заявил, что оружие уже доставили в Днепропетровскую область для будущей атаки.