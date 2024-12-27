«Критично для выживания». Что такое мазут и чем он опасен для человека и природы

Из-за крушения танкеров в Керченском проливе в Черное море вылились сотни тонн мазута, на побережье объявили режим ЧС федерального масштаба. В Анапу съехались более 10 тысяч волонтеров — они убирают с пляжей нефтепродукты и помогают спасать птиц. Что такое мазут и чем он опасен для природы и человека — в материале 360.ru.

Что такое мазут Мазут — это нефтепродукт, состоящий из остаточных веществ, образуемых после переработки нефти и отгонки из нее основных фракций. Это вязкая жидкость темно-коричневого, иногда почти черного цвета. Он представляет из себя смесь углеводородов, нефтяных смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих металлы, такие как железо, марганец, никель, кальций, натрий. Мазут практически не растворяется в воде. Слово «мазут» происходит от турецкого mazot и арабского mahzūlāt, что означает «отбросы» или «отходы».

Фото: РИА «Новости»

Где используется мазут Где используют мазут, 360.ru рассказал доцент Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, член Общественного совета при Минприроды России, главный редактор научного журнала «Отходы и ресурсы» Евгений Пинаев. По его словам, основной способ использования различных марок мазута — сжигание в качестве топлива. «Марки мазута М-40 и М-100 используются в качестве котельных топлив. Флотский мазут марок Ф-5 и Ф-12 предназначен для сжигания в судовых энергетических установках, по сравнению с топочным мазутом М-40 и М-100 он обладает лучшими характеристиками», — пояснил Пинаев. Мазут также может быть источником сырья вторичных процессов нефтепереработки (термических, термокаталитических процессов, гидрокрекинга) для получения топливных фракций.

Фото: РИА «Новости»

Также мазут могут использовать при производстве базовых смазочных масел — его разделяют вакуумной перегонкой на дистиллятные и остаточные масляные фракции. В базовые масла добавляют присадки для получения высококачественных моторных, индустриальных, энергетических и других масел. Мазут используется в различных отраслях промышленности: в энергетике, транспорте и производстве. Его сжигают в промышленных печах, отопительных бытовых котлах и установках, тепловых генераторах. Мазут также применяют для: обогрева помещений;

просушивания кормов для животных, продукции сельскохозяйственной отрасли;

производства моторного топлива;

цилиндрового и кабельного масла;

парафина, вазелина, нефтяных смол, бензина и керосина;

изготовления гидравлических жидкостей и смазочных материалов.

Фото: РИА «Новости»

Чем мазут вреден и опасен для природы Попадая в море при положительных температурах, мазут образует на поверхности тонкую пленку, которая препятствует обогащению воды кислородом.

Это критично для выживания многих водных организмов при большой площади разлития — кислород не попадает под пленку. Евгений Пинаев Член Общественного совета при Минприроды России

При низкой температуре мазут превращается в плотную вязкую массу, которая оседает на дне. Первыми от мазутных отложений страдают моллюски. При фильтрации воды в их кожу попадают опасные вещества, которые вызывают отравление и часто гибель. «Загрязняющие вещества встраиваются в пищевые цепочки, поэтому мазутом могут отравиться даже те представители фауны, которые находятся далеко от места разлива и не подвергаются прямому воздействию», — заявил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Чем мазут опасен для человека Мазут опасен для всех живых существ, в том числе для человека. В организм он может попасть при проглатывании, вдыхании паров и через кожу, отметил эколог. «Важно использовать при контакте с мазутом средства индивидуальной зашиты — респираторы, прорезиненные перчатки, специальную одежду. Даже у внешне здоровых людей могут проявляться признаки отравления и аллергические реакции, в том числе на вдыхание паров компонентов мазута, например, при его сборе для дальнейшей утилизации», — заявил Пинаев. Чтобы избежать негативных последствий для организма, если контакт с мазутом неизбежен, эксперт рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты.

Когда восстановится пляж в Анапе В результате крушения танкеров мазут вылился в море и достиг побережья, все пляжи Анапы покрылись толстым слоем нефтепродуктов. На уже очищенные участки вновь выбрасывает мазут, который при положительной температуре проникает глубоко в песок. Шторм выбрасывает на берег все новые порции мазута. Эксперты расходятся во мнении, когда восстановится экология побережья. С этим вопросом 360.ru обратились к заместителю директора института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, экологу Ирине Головачевой. «Важно понимать, что мы имеем в виду под полным восстановлением. Если сбор всего загрязненного материала и его инсинерация — завершение выноса мазута на берег и его полный сбор с удалением с территории пляжа, то это длительный процесс с учетом восстановления состояния поврежденной флоры и фауны», — заявила Головачева.

Она отметила, что говорить о значительном угнетении микрофлоры или растений на пляже рано. Более серьезное влияние мазут окажет на водную флору и фауну. Если вынос мазута на берег продолжится, то очистка пляжа займет не один месяц, отметила эколог. «Все будет зависеть от количества и интенсивности выноса мазута на побережье и естественно от его оперативной уборки. С учетом того, что сейчас значительные силы брошены на сбор мазута на побережье проблем с этим не должно возникнуть», — уверена эксперт. Головачева отметила, что пятно мазута может отнести в другом направлении. По мнению Головачевой, особую сложность представляет рекультивация донных отложений, если они загрязнены мазутом, в том числе на глубине.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Можно ли будет купаться в Черном море летом 2025 года «С учетом реализации имеющейся дорожной карты по утилизации последствий аварии в Черном море купаться в 2025 году будет можно», — заявила Головачева. Эколог выразила надежду, что до начала курортного сезона в 2025 году всю мазутную массу соберут и утилизируют надлежащим образом. Также важно, чтобы не было допущено повторных разливов нефти в акватории и на побережье, добавила Головачева. Пятна мазута уже достигли Новороссийска. Нефтепродукты выбросило из моря в районе поселка Мысхако.