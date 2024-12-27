«Критично для выживания». Что такое мазут и чем он опасен для человека и природы
Из-за крушения танкеров в Керченском проливе в Черное море вылились сотни тонн мазута, на побережье объявили режим ЧС федерального масштаба. В Анапу съехались более 10 тысяч волонтеров — они убирают с пляжей нефтепродукты и помогают спасать птиц. Что такое мазут и чем он опасен для природы и человека — в материале 360.ru.
Что такое мазут
Мазут — это нефтепродукт, состоящий из остаточных веществ, образуемых после переработки нефти и отгонки из нее основных фракций. Это вязкая жидкость темно-коричневого, иногда почти черного цвета. Он представляет из себя смесь углеводородов, нефтяных смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов и органических соединений, содержащих металлы, такие как железо, марганец, никель, кальций, натрий. Мазут практически не растворяется в воде.
Слово «мазут» происходит от турецкого mazot и арабского mahzūlāt, что означает «отбросы» или «отходы».
Где используется мазут
Где используют мазут, 360.ru рассказал доцент Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, член Общественного совета при Минприроды России, главный редактор научного журнала «Отходы и ресурсы» Евгений Пинаев. По его словам, основной способ использования различных марок мазута — сжигание в качестве топлива.
«Марки мазута М-40 и М-100 используются в качестве котельных топлив. Флотский мазут марок Ф-5 и Ф-12 предназначен для сжигания в судовых энергетических установках, по сравнению с топочным мазутом М-40 и М-100 он обладает лучшими характеристиками», — пояснил Пинаев.
Мазут также может быть источником сырья вторичных процессов нефтепереработки (термических, термокаталитических процессов, гидрокрекинга) для получения топливных фракций.
Также мазут могут использовать при производстве базовых смазочных масел — его разделяют вакуумной перегонкой на дистиллятные и остаточные масляные фракции. В базовые масла добавляют присадки для получения высококачественных моторных, индустриальных, энергетических и других масел.
Мазут используется в различных отраслях промышленности: в энергетике, транспорте и производстве. Его сжигают в промышленных печах, отопительных бытовых котлах и установках, тепловых генераторах.
Мазут также применяют для:
- обогрева помещений;
- просушивания кормов для животных, продукции сельскохозяйственной отрасли;
- производства моторного топлива;
- цилиндрового и кабельного масла;
- парафина, вазелина, нефтяных смол, бензина и керосина;
- изготовления гидравлических жидкостей и смазочных материалов.
Чем мазут вреден и опасен для природы
Попадая в море при положительных температурах, мазут образует на поверхности тонкую пленку, которая препятствует обогащению воды кислородом.
Это критично для выживания многих водных организмов при большой площади разлития — кислород не попадает под пленку.
Евгений Пинаев
Член Общественного совета при Минприроды России
При низкой температуре мазут превращается в плотную вязкую массу, которая оседает на дне. Первыми от мазутных отложений страдают моллюски. При фильтрации воды в их кожу попадают опасные вещества, которые вызывают отравление и часто гибель.
«Загрязняющие вещества встраиваются в пищевые цепочки, поэтому мазутом могут отравиться даже те представители фауны, которые находятся далеко от места разлива и не подвергаются прямому воздействию», — заявил собеседник 360.ru.
Чем мазут опасен для человека
Мазут опасен для всех живых существ, в том числе для человека. В организм он может попасть при проглатывании, вдыхании паров и через кожу, отметил эколог.
«Важно использовать при контакте с мазутом средства индивидуальной зашиты — респираторы, прорезиненные перчатки, специальную одежду. Даже у внешне здоровых людей могут проявляться признаки отравления и аллергические реакции, в том числе на вдыхание паров компонентов мазута, например, при его сборе для дальнейшей утилизации», — заявил Пинаев.
Чтобы избежать негативных последствий для организма, если контакт с мазутом неизбежен, эксперт рекомендовал использовать средства индивидуальной защиты.
Когда восстановится пляж в Анапе
В результате крушения танкеров мазут вылился в море и достиг побережья, все пляжи Анапы покрылись толстым слоем нефтепродуктов. На уже очищенные участки вновь выбрасывает мазут, который при положительной температуре проникает глубоко в песок. Шторм выбрасывает на берег все новые порции мазута.
Эксперты расходятся во мнении, когда восстановится экология побережья. С этим вопросом 360.ru обратились к заместителю директора института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы, экологу Ирине Головачевой.
«Важно понимать, что мы имеем в виду под полным восстановлением. Если сбор всего загрязненного материала и его инсинерация — завершение выноса мазута на берег и его полный сбор с удалением с территории пляжа, то это длительный процесс с учетом восстановления состояния поврежденной флоры и фауны», — заявила Головачева.
Она отметила, что говорить о значительном угнетении микрофлоры или растений на пляже рано. Более серьезное влияние мазут окажет на водную флору и фауну. Если вынос мазута на берег продолжится, то очистка пляжа займет не один месяц, отметила эколог.
«Все будет зависеть от количества и интенсивности выноса мазута на побережье и естественно от его оперативной уборки. С учетом того, что сейчас значительные силы брошены на сбор мазута на побережье проблем с этим не должно возникнуть», — уверена эксперт.
Головачева отметила, что пятно мазута может отнести в другом направлении. По мнению Головачевой, особую сложность представляет рекультивация донных отложений, если они загрязнены мазутом, в том числе на глубине.
Можно ли будет купаться в Черном море летом 2025 года
«С учетом реализации имеющейся дорожной карты по утилизации последствий аварии в Черном море купаться в 2025 году будет можно», — заявила Головачева.
Эколог выразила надежду, что до начала курортного сезона в 2025 году всю мазутную массу соберут и утилизируют надлежащим образом. Также важно, чтобы не было допущено повторных разливов нефти в акватории и на побережье, добавила Головачева.
Пятна мазута уже достигли Новороссийска. Нефтепродукты выбросило из моря в районе поселка Мысхако.