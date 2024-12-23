«Рисков не видим». ЧП с танкерами на Кубани не навредит турбизнесу

АТОР: рисков для турбизнеса Кубани из-за ЧП с танкерами нет

Рисков для туристического бизнеса Краснодарского края после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море нет. Об этом ТАСС рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

«Пока мы рисков не видим [для туристического бизнеса в предстоящем летнем сезоне 2025 года]. Зимой туристы не купаются в море, до лета времени много. Нужно смотреть за развитием ситуации и активно действовать по уборке мазута», — сказал собеседник агентства.

Ромашкин отметил, что подобные происшествия уже случались, и для устранения их последствий требовалось около полутора месяцев. По мнению вице-президента АТОР, за зиму последствия крушения двух танкеров полностью ликвидируют.

В ликвидации последствий принимают участие не только власти и многочисленные волонтеры, но и представители туристического бизнеса.

«Я думаю, что коллективными усилиями удастся все локализовать в течение 1-1,5 месяцев», — добавил Ромашкин.

По последним данным, объем грунта, загрязненного мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе, может достигнуть 200 тысяч тонн. В администрации Краснодарского края сообщили, что на данный момент обследовано уже 130 километров береговой линии региона на предмет возможных выбросов нефтепродуктов. Наибольший уровень загрязнения наблюдается вблизи Анапы и Темрюкского района.

Шторм осложнил очистку пляжей от мазута на Кубани. После ЧП с танкерами жители Новороссийска обнаружили погибших редких дельфинов.