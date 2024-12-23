Повторные выбросы мазута зафиксировали в Анапе

Новые места загрязнения после выбросов мазута в зоне ЧС в Анапе зафиксировали после шторма. Об этом сообщили в региональном оперштабе .

Специалисты проверили территории от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей станицы Благовещенской. Практически во всех местах, где волонтеры активно убирали следы от выброса мазута, появились новые.

«Фиксируют загрязнения разного масштаба — от мелких вкраплений до пятен и луж от трёх квадратных метров до 50 квадратных метров», — рассказали представители оперштаба.

Повторные выбросы мазута зафиксировали в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

Специалисты и волонтеры снова начали уборку прибрежной полосы. Они вывозят с пляжей собранные ранее мешки с загрязненным песком.

Разлив мазута произошел в результате ЧП в Керченском проливе: там 15 декабря затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Специалисты установили в акватории боновые заграждения для защиты от загрязнения, и более десяти тысяч человек вышли на расчистку береговой линии. Волонтеры зафиксировали массовый выброс дельфинов на берег.