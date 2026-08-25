Сегодня 19:58 Непрошеные гости. Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь Ветеринар Шеляков: летучие мыши могут быть переносчиками бешенства Фото: Marko König / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Москве летучие мыши активно готовятся к зимовке и все чаще залетают в квартиры через открытые окна. Специалисты связывают это с радиошумом, который дезориентирует животных, а также с изменением условий их естественной среды обитания. Что делать, если непрошеный гость оказался у вас дома, чем опасны летучие мыши для человека и куда обращаться за помощью, разбирался 360.ru.

Почему летучие мыши залетают в квартиры Летучие мыши — полезные соседи. Они уничтожают огромное количество насекомых, регулируя их численность. Но ближе к осени у рукокрылых начинается период подготовки к зимовке, и они активно ищут убежища. Иногда такими убежищами становятся человеческие жилища. «Чем больше летучих мышей, тем меньше насекомых — они выступают регулятором. Однако, думаю, что популяция этих животных в Москве в последнее время уменьшается, потому что чердаки в основном закрыты. Раньше, когда они были открыты, летучие мыши там спокойно зимовали», — рассказал в беседе с 360.ru зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Эксперт отметил, что на зимовку внутри квартиры летучая мышь не уйдет, поскольку ей нужны пониженные температуры и специальные условия. Однако случаев залета рукокрылых в окна в последнее время действительно стало больше. По словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, одной из причин этого явления может быть радиочастотное загрязнение.

Одна из версий, что высокая зашумленность радиоэфира, мобильные телефоны, различные сигналы — все это дезориентирует летучих мышей. Поэтому они могут чаще залетать в квартиры. Михаил Шеляков

Чем летучие мыши опасны для человека Главная опасность, которую таят в себе рукокрылые, — перенос зоонозных заболеваний, то есть общих для человека и животных. И здесь на первом месте стоит бешенство. «Контактировать с летучими мышами, тем более давать им себя кусать, конечно же, не стоит. В свете относительно недавних событий многие могут вспомнить про коронавирус. Но все-таки самым опасным заболеванием, которое могут переносить эти животные, является бешенство», — предупредил ветеринар.

Фото: РИА «Новости»

Собеседник 360.ru напомнил, что заболевание не всегда проявляется агрессией, и именно это делает его особенно коварным. Внешних признаков заражения у животного может не быть вовсе. «Когда мы говорим о бешенстве, многие вспоминают плакат из травмпунктов — оскаленная лиса с выпученными глазами. Возникает ассоциация, что бешеный — значит злой, но на самом деле это совсем не так. Буйная форма бешенства — не самое частое явление. В основном бешенство проявляется тихо», — указал эксперт. Как распознать бешенство у летучей мыши По словам Шелякова, опасный признак — отсутствие у животных свойственного им страха перед человеком.

Когда дикий, осторожный зверь, который обычно сторонится людей, вдруг подходит вплотную или даже становится ласковым, — это должно сильно насторожить.

Правило распространяется не только на лис или волков: с летучими мышами все обстоит аналогичным образом. Нормальное поведение попавшей в человеческой жилище особи — попытка найти выход. Подозрительное — безбоязненный контакт с людьми. «Если мышь залетела, села нам на плечо и чуть ли не доверчиво прижалась к шее — это наивысшая опасность. Конечно, бывают исключения: например, за животным гналась хищная птица, оно ранено и ищет спасения. Но и в этом случае лучше обратиться к специалистам», — порекомендовал эксперт.

Фото: РИА «Новости»