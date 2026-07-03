В Канаде ребенок умер от бешенства после контакта с летучей мышью

В Канаде 11-летний ребенок умер от бешенства после контакта с летучей мышью, которую он обнаружил у себя на лице после пробуждения. Об этом сообщила газета The Guardian .

Мальчик проснулся от того, что летучая мышь оказалась у него на носу и во рту. Отец поймал животное, но не передал специалистам, а выпустил на улицу. После осмотра родители не увидели у сына укусов или царапин. Они решили не ехать в больницу.

Первые симптомы появились почти через три недели. У ребенка начались покалывания в правой стороне лица, затем возникли онемение и отек. В больнице ему сначала поставили диагноз герпетический гингивостоматит. Один из врачей отдельно уточнил у местных органов здравоохранения, нужны ли препараты против бешенства после контакта с летучей мышью.

Уже на следующий день состояние мальчика резко ухудшилось. Его перевели в реанимацию. Обследование выявило поражения ствола головного мозга, а анализы подтвердили опасную инфекцию.

Ранее ветеринарный врач и зоолог Андрей Подлужнов предупредил, что рукокрылые могут переносить не только бешенство, но и лептоспироз, гельминтозы, а также заносить в дом блох, клещей и вшей.