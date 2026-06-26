Сегодня 15:36 Не соседка, а ящик Пандоры. Как бороться с летучей мышью, поселившейся на даче Зоолог Подлужнов: дымовая шашка выведет не только летучих мышей, но и комаров 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Летучие мыши на даче — это не только шум по ночам, но и реальная угроза здоровью. Они приносят на себе блох и вшей, а также смертельные болезни. Как обнаружить их убежище, выгнать нежелательных гостей без вреда для себя и защитить дом — в материале 360.ru.

Вред от летучих мышей Летучие мыши по соседству приносят людям много неприятностей. Если на участке появилась целая колония, то они могут жить весьма шумно, особенно если самка завела деток. Однако если мышь одна, то она негромко шумит, рассказал 360.ru ветеринарный врач и зоолог Андрей Подлужнов. Кроме того, эти зверьки считаются не самыми чистоплотными. «Если колония разрослась, то есть в доме им спокойно, они могут расплодиться и загадить все вокруг», — отметил эксперт. Кроме того, летучие мыши могут привлечь кошек и собак со всего населенного пункта, так как последние на них охотятся. Чем летучие мыши опасны для человека Помимо шума и грязи, летучие мыши — переносчики инфекций и заразных, даже смертельных болезней.

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com

«Нужно учитывать, что летучие мыши перелетают не такие большие расстояния — если поселились на даче, то их полеты будут в радиусе пяти километров. Но все равно я бы побаивался, конечно. Бешенство, переносчиками которого они считаются, не лечится, поэтому не нужно рисковать своим здоровьем», — отметил Подлужнов. Также крылатые переносят лептоспироз — острое инфекционное заболевание, которое поражает почки, печень, нервную и сосудистую системы. Рукокрылые могут заразить и гельминтозными болезнями. «Они летают везде, из-за чего могут принести на себе в дом блох, клещей, вшей. Соответственно, прибавляем все болезни, переносчиками которых считаются клещи и блохи. То есть это маленький ящик Пандоры», — пояснил ветврач. Где чаще всего селятся летучие мыши Обычно рукокрылые селятся на втором этаже дома, на мансарде, чердаке, в нише на балконе, в сарае — месте, куда человек заходит очень редко. «Они же тоже не горят желанием бросаться к нам в объятия, идти на контакт. Поэтому они выбирают места, где внимания человека будет намного меньше. К тому же люди настолько любопытные, особенно городские, которые в жизни не видели дикую природу, начинают тыкать пальцами, постоянно открывают помещения с ними, шумят, беспокоят их», — рассказал зоолог.

Фото: РИА «Новости»

Так как природных мест, где можно спрятаться рукокрылым, стало гораздо меньше (а это дупла деревьев, пещеры, естественные укрытия), они стараются прибиться к человеческому жилью на зимовку. Там они очень часто сбиваются в колонии. Однако и люди на дачах в холодное время года бывают гораздо реже, поэтому с их появлением весной зверьки чаще всего кочуют в более тихое место. За счет этого необходимость борьбы с летучими мышами отпадает сама собой. Рабочие методы борьбы с летучими мышами Летучие мыши, как ранее говорил Подлужнов, не любят, когда их беспокоят. Поэтому следует всячески им мешать жить. «Сначала надо найти место, где поселилась летучая мышь. Затем нужно создать постоянный шум, то есть создавать некий дискомфорт», — рассказал ветврач. После такого шумного соседства велика вероятность, что непрошеная гостья быстро улетит.

Фото: РИА «Новости»

Народные средства борьбы с летучими мышами В борьбе с нежелательной соседкой могут помочь и некоторые проверенные средства из народа. Помимо шума, летучие мыши не любят резкие запахи. «Можно зажечь дымовую шашку из серы. Она заодно и продезинфицирует помещение, и комаров отгонит. Правда, и человеку после нее придется долго комнату проветривать, и домашние животные будут помещение обходить, потому что после нее запах очень сильный», — предупредил Подлужнов. Он отметил, что метод подойдет, если человек не живет в этом доме. Не получится так, что утром зажег, а вечером уже лег спать — проветривать придется минимум два дня. Кроме того, можно поставить больше освещения в местах, откуда летучие мыши вылетают. На освещенном месте они уязвимы, поэтому быстро покинут свое пристанище. Также хорошей идеей будет создать трудности для вылета рукокрылым. Можно поставить у входа в их гнездо крупную сетку.

Интересно Летучие мыши — редкие животные, поэтому «ловушки» лучше ставить так, чтобы их не травмировать. Травить их тоже не надо — кто знает, возможно, непрошеные соседи были последними в регионе представителями своего рода.

Если же от них появился запах, например, умер детеныш, то лучше обратиться к специалисту по дезинфекции. Он извлечет тельце и продезинфицирует помещение.