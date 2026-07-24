Ветврач Блюменкранц предупредил о детенышах летучих мышей на балконе

Летом самки летучих мышей могут оставлять детенышей в укромных местах, в том числе на балконах. Кандидат ветеринарных наук Дмитрий Блюменкранц объяснил, как помочь зверьку и не навредить ему, пишет Газета.ru .

Летом самки летучих мышей часто оставляют малышей на «дневках» — в укромных местах, пока сами улетают на охоту. Таким местом может стать и балкон, Блюменкранц.

По его словам, сначала нужно изолировать детеныша от домашних животных. Обычно мать возвращается на писк малыша с наступлением сумерек и забирает его.

Если вечером детеныш остается на месте и мерзнет, эксперт посоветовал надеть тканевые перчатки, аккуратно накрыть зверька картонной коробкой и перенести его в безопасное место. В коробке нужно сделать отверстия для воздуха и положить мягкую салфетку, за которую он сможет зацепиться.

Блюменкранц подчеркнул, что детеныша нельзя кормить молоком, мясом или медом. Чтобы помочь ему до приезда специалистов, рядом с коробкой можно положить бутылку с теплой водой, обернутую полотенцем.

Эксперт добавил, что найденыша лучше как можно скорее передать в центр реабилитации рукокрылых или волонтерам. В Москве этим занимается Московский зоопарк. Самостоятельно выкармливать такого детеныша почти невозможно, а попытка оставить его дома может закончиться гибелью животного, передает Ura.ru.