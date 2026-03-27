Большие и приставучие. Доберутся ли клещи-мутанты до Подмосковья и чем это опасно Врач Мескина: клещевым энцефалитом можно заразиться через сырое молоко

Обнаруженные на юге России клещи-мутанты рода Hyalomma постепенно расширяют ареал обитания. Они пока не добрались до московского региона, но уже напугали столичных жителей. Существует ли угроза, чем они отличаются от обычных кровососов и насколько в принципе вредны эти членистоногие, разобрался 360.ru.

Чем клещи-мутанты отличаются от обычных Изначально клещи рода Hyalomma обитали в Африке и Азии, но из-за потепления климата мигрировали с птицами и животными в Европу. Хотя еще два года назад специалисты прогнозировали продвижение на восток, их появление в России наделало шума. Этих кровососов нарекли мутантами, спринтерами и партизанами. Они гораздо крупнее сородичей, имеют полосатые лапки и быстро ползают. Хиаломма поджидают добычу в высокой траве, а почувствовав запах пота и тепло человеческого тела, бросаются на охоту, буквально преследуя жертву.

Клещи-мутанты переносят болезнь Лайма и энцефалит, как и привычные жителям Москвы и Подмосковья особи. Но есть также две специфические болезни — конго-крымская геморрагическая лихорадка и бактериальная инфекция, провоцирующая лихорадку Q. Можно ли заразиться от клеща без укуса Заражение от клещей не всегда происходит через укус. Инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, заведующая детским инфекционным отделением Елена Мескина предупредила, что существует еще пищевой путь.

Пищевой путь заражения это когда употребляются не пастеризованные молочные продукты. Потому что животные, в частности крупный рогатый скот, который молоко дает, могут тоже болеть и через молоко может тоже передаваться. Елена Мескина Инфекционист

Теоретически клещевой энцефалит может передаться ребенку через грудное молоко матери. Но, по словам специалиста, это маловероятно. Симптомы болезни не зависят от способа заражения, отличаться может только длительность инкубационного периода. «Этот вирус может вызывать просто гриппоподобное заболевание без поражения головного мозга. И скорее всего таких, нетяжелых форм, достаточно много», — сказала она. Клещи Hyalomma в России Большие и приставучие Hyalomma marginatum из семейства иксодовых давно обитают в Крыму. Специалисты ожидали в Тверской, Ленинградской и Омской областях появления Hyalomma lusitanicum.

Хиаломмы предпочитают сухие и жаркие степи, поэтому в красной зоне Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Ставрополье, Кубань, Дагестан, Ингушетия и Калмыкия. Москва и Московская область в этот список не вошли. Для клещевого энцефалита, который переносят хиаломмы и другие виды иксодовых, существуют так называемые эндемичные регионы. Это, прежде всего, Сибирь, Дальний Восток и север России. Мескина объяснила, что там гораздо больше клещей с этой инфекцией. Для Подмосковья риски клещевого энцефалита невелики, случаи заражения в основном завозные.

Если взять московский регион, у нас Талдом и Дмитровский городской округ считаются эндемичными. Там чаще встречается вирус клещевого энцефалита среди клещей, но в целом мы не можем сравниться, конечно, по частоте инфекции с эндемичными регионами. Елена Мескина Инфекционист

В Подмосковье больше распространена болезнь Лайма, более знакомая под названием боррелиоз. Но от нее, по словам доктора, нет прививки. Болезнь передается только через укус, и то не всегда. «Даже если клещ инфицирован, <…> он не всегда передает боррелиоз. Потому что это зависит, как долго клещ присосался и находится на коже человека», — сказала доктор. Профилактика болезней от клещей В эндемичных регионах проводится вакцинация от клещевого энцефалита, в том числе для заражения не через укус. Мескина заявила, что это особенно актуально для людей, чья работа связана с землей и лесом, либо для туристов, дачников, любителей пробежек и пикников.

«Препаратов, которые бы убивали вирус, на сегодняшний день нет. Единственное, что реально помогает, это прививка. <…> Есть, конечно, люди, которые любят в кафе время проводить — может быть, им не так принципиально. Тем, кто любит такой отдых, особенно на участке, особенно если он возле леса, прививки надо поставить», — заявила доктор.

Интересно Вакцинацию от клещевого энцефалита нужно начать до поездки в эндемичный регион. Пациенту поставят три прививки: две с интервалом не меньше месяца, через полгода третью. Затем можно обновлять их однократно каждые три года.

Из других способов профилактики — пить только пастеризованное молоко от крупных предприятий либо домашнее, но обработанное. При походе на природу нужно одеться максимально закрыто, с резинками на рукавах и штанинах, по возвращении осмотреть друг друга, домашних животных и вещи. «Репелленты использовать очень полезно, отпугиватели на одежду или на кожу. Они все-таки риски уменьшают. Поехал на Алтай, допустим, как раз в момент, когда они просыпаются. Они просыпаются голодные, поэтому сразу набрасываются на всех, кто попал по дороге», — сказала Мескина.

Методы профилактики боррелиоза те же, что клещевого энцефалита. Но есть один нюанс. Нужно как можно раньше снять присосавшегося клеща и сдать на анализ. Его проведение не входит в ОМС, но провести исследование важно, потому что если клещ окажется заразным, укушенному человеку назначат курс антибиотика на 14 дней. Инфекционист предупредила, что прерывать его нельзя даже после исчезновения симптомов.