Не только энцефалит. Россиянам напомнили об опасных болезнях от клещей

Клещи в Центральной России могут заразить не только энцефалитом, но и боррелиозом. Эта болезнь чревата инвалидностью и гибелью больного, сообщил NEWS.ru терапевт-реаниматолог Андрей Звонков.

«В Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье, клещи часто переносят болезнь Лайма, или боррелиоз. Если ее вовремя не диагностировать и не вылечить, укус может привести к гибели или инвалидизации», — сказал он.

Боррелиоз опасен тем, что поражает соединительную и нервную ткани. Звонков предупредил, что не существует вакцины от этой болезни, поэтому в случае укуса нужно как можно скорее обратиться за помощью, чтобы правильно снять и отдать клеща на анализ.

Ранее Минэкологии Подмосковья объявило об активизации клещей. Врач-педиатр Надежда Попова сообщила, что на природе можно подхватить также геморрагическую лихорадку, столбняк и туляремию.