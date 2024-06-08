Названы регионы России, куда могут мигрировать клещи-мутанты из Европы

Вирусолог Вострухов предупредил о миграции клещей-мутантов из ЕС в Россию

Заполонившие Европу клещи-мутанты вскоре могут появиться и в российских регионах, в частности, в Тверской, Ленинградской и Омской областях. Об этом в беседе с News.ru рассказал вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов.

По его словам, это лишь вопрос времени. Также наиболее вероятно, что новый вид клещей появится в Ивановской, Костромской, Калининградской и Вологодской областях, на Алтае, в Бурятии и Хакасии, на Дальнем Востоке.

По его словам, речь идет об иксодовых клещах-гигантах, считающихся наиболее опасными.

«Также учеными-эпидемиологами отмечается повышенная агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает опасность заражения переносимой ими Конго-крымской геморрагической лихорадкой», — объяснил вирусолог.

Вострухов добавил, что в Россию вряд ли попадут взрослые особи, а вот молодые смогут мигрировать вместе с животными и птицами.

Ранее издание Sun: «клещи-монстры» написало, что в Европе появились опасные кровососущие клещи, ранее обитавшие в Африке и Юго-Восточной Азии.