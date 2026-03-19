Сегодня 18:27 Клещи-мутанты атакуют юг России: чем опасны «спринтеры-убийцы» хиаломма Биолог Сафонов назвал главные опасности клещей-мутантов хиаломма 0 0 0 Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Болезни

Ученые

Вирусы человека

Климат

Насекомые

Вирусы

Европу захватили клещи-гиганты рода Hyalomma (хиаломма), которых уже прозвали «убийцами» и «спринтерами». В отличие от обычных паразитов, они не ждут в траве, а преследуют человека, развивая невиданную для членистоногих скорость. Привычные репелленты против них бессильны, а один укус грозит конго-крымской лихорадкой с летальностью до 40%. Как распознать монстра и спастись, выяснил 360.ru.

Что это за клещи В России обитает несколько видов клещей. Наиболее распространены иксодовые, которые считаются переносчиками энцефалита и болезни Лайма, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. «Сейчас на юге страны появились клещи рода хиаломма. Их называют мутантами и гигантскими из-за их размеров. Если обычных клещей можно назвать партизанами, потому что они сидят в высокой траве, как правило, на уровне 20-50 сантиметров от земли и ждут, когда жертва пройдет мимо, то клещи хиаломма — настоящие охотники, которые активно ползут за человеком по запаху и теплу», — объяснил эксперт. Особенно их привлекает запах пота. Некоторые говорят, что такие клещи «бегут», но это все же неправильно — членистоногие ползут, но намного быстрее и настойчивее обычных клещей. Известный многим майский жук движется намного быстрее любого клеща, в том числе клеща хиаломма. Отличить представителя хиаломма от обычного клеща очень просто — он намного крупнее привычных нам паразитов. Кроме того, у них полосатые лапки, как у зебры.

Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com

Какие болезни переносят клещи-мутанты Хиаломма опасен для человека тем, что переносит возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки. «Это опасный вирус, который приводит к болезни с летальностью до 30-40%. По первым симптомам она похожа на грипп — сначала это жар и головная боль. Затем развивается внутреннее кровотечение и судороги», — рассказал Сафонов. Вакцины от этой лихорадки сегодня не существует. Еще одна бактериальная инфекция, которую переносят хиаломма, вызывает лихорадку Q. Состояние развивает в организме такие опасные состояния, как пневмонию и может перейти в хроническую форму с поражением сердца, приводя к эндокардиту. Кроме того, клещи-мутанты могут передавать классические инфекции, которые можно подцепить и от обычных иксодовых членистоногих — это болезнь Лайма и энцефалит.

Фото: Carola Vahldiek/imageBROKER.com/ Обычный клещ / www.globallookpress.com

Могут ли клещи-мутанты распространиться по всей России Ежегодно в России фиксируют случаи укусов хиаломма, и они исчисляются десятками. Однако говорить о массовом нашествии этих клещей рано, уверен биолог. «Клещ хиаломма известен еще с XIX века, то есть этому виду более 200 лет. Только ранее эти клещи жили в Африке и Азии, а теперь они попали на юг России», — рассказал Сафонов. Вирусолог Павел Волчков при этом обратил внимание, что расширение ареала обитания любого организма — насекомого или животного — влечет за собой и те болезни, переносчиками которых он считается.

Фото: Исследование клеща в лаборатории / РИА «Новости»

Звучит страшно, но на практике это вряд ли реализуется. Дело в том, что клеща-мутанта действительно могут случайно завести на нашу территорию, например, на животном, но это не гарантирует, что привычные нам членистоногие будут переносчиками новых заболеваний, которые придут с клещами хиаломма. Не менее важным фактором следует считать и климат России, добавил Волчков.В большей части регионов он далек от африканского или южноазиатского, из-за чего вирусы и инфекции этих стран у нас просто не приживутся. «Основную опасность по-прежнему несет энцефалит, который переносят клещи средней полосы. Всякую экзотику нужно бояться, когда человек находится в соответствующих тропических или субтропических зонах отдыха», — заверил собеседник 360.ru. Сафонов, вместе с тем, рекомендует не расслабляться, так как за последние годы зимы в России стали мягче, из-за чего клещи-мутанты спокойно переносят это время без какого-то вреда для себя.

Фото: Медиасток.рф

Профилактика против клещей хиаломма Обычные аэрозоли и спреи от клещей не сработают на хиаломма, предупреждает Сафонов. «Все „пшикалки“ действуют на них очень слабо, потому что у них выработался иммунитет ко многим бытовым средствам. Что действительно работает и защищает от этих мутантов, так это механическая защита», — подчеркнул биолог. Во время прогулок по лесу следует обязательно надевать многослойную одежду белого цвета с длинными рукавами, чтобы членистоногие не смогли добраться до кожи. Очень важно заправлять брюки в носки, рубашку в брюки и обязательно надевать головной убор. Каждые 15-20 минут лучше осматривать себя. «Хоть это и охотники, и они быстро ползают, но присасываются не сразу. Таким образом, у человека есть в запасе время, чтобы обнаружить паразита и стряхнуть», — отметил Сафонов.

Фото: Ulrich Niehoff/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Что делать, если укусил клещ хиаломма Если клещ все-таки укусил, удалять его нужно очень осторожно. «Ни в коем случае нельзя давить на его брюшко. Я рекомендую использовать так называемую ручку-лассо, благодаря которой получится клеща выкрутить, как винтик», — добавил Сафонов. После извлечения важно отвезти паразита в лабораторию. Если он заражен инфекциями, следует немедленно обратиться к врачу-инфекционисту, чтобы сделать прививку и вовремя получить терапию. Это может быть курс антибиотиков или другое лечение.