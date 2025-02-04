Бензапирен на пляжах Анапы: что это такое и насколько опасно?

Анализ проб грунта с анапского берега, уже очищенного от крупных выбросов мазута, показал, что содержание канцерогена бензапирена там более чем в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию. Что это за химическое соединение и насколько оно опасно для человека — в материале 360.ru.

Что такое бензапирен Бензапирен (или бензпирен) — химическое соединение, вещество первого класса опасности, которое образуется при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного топлива. «Бензапирен — это канцерогенное вещество, способное наносить довольно серьезный ущерб здоровью при попадании в организм», — подтвердила в разговоре с 360.ru терапевт Ольга Минина. К примеру, он скапливается вдоль автомобильных дорог, так как выделяется из выхлопных газов машин.

Интересно Этот же канцероген выделяется при курении: содержание бензапирена в дыме одной сигареты в среднем составляет 0,025 микрограмма. Таким образом, выкуривание одной сигареты равнозначно 16 часам вдыхания выхлопных газов. Этот же канцероген выделяется при курении: содержание бензапирена в дыме одной сигареты в среднем составляет 0,025 микрограмма. Таким образом, выкуривание одной сигареты равнозначно 16 часам вдыхания выхлопных газов.

Бензапирен опасен тем, что быстро распространяется, хотя не способен «двигаться» самостоятельно: оседает на молекулах воздуха и вместе с ним путешествует по окружающей среде. Канцероген «включается» в круговорот веществ: выпадает с осадками, попадает в водоемы, затем испаряется и снова поднимается в воздух. Он впитывается растениями, которые ест скот, мясо которого потребляет в пищу человек. Таким образом бензапирен может добраться до мест, где нет его источника как такового, и навредить людям.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press

Опасность бензапирена для человека Это токсичное соединение воздействует через кожу и ЖКТ, рассказал 360.ru химик Андрей Дорохов. «Вред может проявляться в виде раздражения дыхательных путей, головных болей, тошноты и других симптомов. Однако степень риска и серьезность последствий зависит от различных факторов: концентрации бензапирена в воздухе, длительности его воздействия, надежности средств индивидуальной защиты», — добавила Минина.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press

Как защититься от бензапирена Терапевт дала несколько советов о том, как защитить себя от вредного воздействия бензапирена: Постарайтесь не находиться слишком долго в местах с наиболее высокой концентрацией канцерогена;

Обязательно мойте руки;

Используйте средства индивидуальной защиты;

При малейшем недомогании обратитесь к врачу. Дорохов посоветовал волонтерам носить респираторы или противогазы во время уборки мазута с пляжей Анапы. Также следует всегда работать в костюмах химзащиты и перчатках.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Можно ли теперь отдыхать в Анапе Безопасность отдыха в Анапе будет зависеть от того, произойдет ли повторный выброс мазута в море, рассказал 360.ru сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. «Основная его масса при взаимодействии с морской водой опускается на дно. Часть всплывает. При шторме этот мазут будет подниматься и выбрасываться на берег. Процесс может длиться несколько лет», — объяснил эксперт. Само по себе загрязнение бензапиреном не такое катастрофическое, как кажется, добавил эколог.

Почва на Ленинском проспекте в Москве заражена бензапиреном в 100 раз больше. И москвичи живут, не чувствуют этого. Андрей Фролов

Нефтепродукты вымываются при отсутствии повторных загрязнений в течение пяти лет, если выбросы продолжатся — в течение 10.

Можно ли плавать в Черном море после катастрофы Отдыхать можно везде, но не везде разрешат купаться, уточнил Фролов. Ситуация будет зависеть от того, куда мазут отнесет течением. «Течение вместе с выбросами пошло на север: Анапа, Тамань, Керчь. Некоторая часть попала в Азовское море», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look / Global Look Press

Когда летом температура повысится, увеличится плавучесть мазута, поэтому загрязнения могут дойти до Болгарии и Турции, предупредил эколог. Если отдыхающий захочет просто позагорать, то это можно сделать, но не приближаясь к воде. «Есть бассейны, где вода чистая, там можно купаться», — предложил альтернативу эксперт. Работы по очистке грунта в Краснодарском крае продолжаются. По данным на 1 февраля 2025 года, в акватории Черного моря обследовали более 6,4 тысячи квадратных километров, а обработали сорбентом 50 715 квадратных метров. Только водолазы собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов.