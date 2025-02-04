Бензапирен на пляжах Анапы: что это такое и насколько опасно?
Эколог Фролов рассказал о бензапирене, который нашли в чистом песке в Анапе
Анализ проб грунта с анапского берега, уже очищенного от крупных выбросов мазута, показал, что содержание канцерогена бензапирена там более чем в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию. Что это за химическое соединение и насколько оно опасно для человека — в материале 360.ru.
Что такое бензапирен
Бензапирен (или бензпирен) — химическое соединение, вещество первого класса опасности, которое образуется при сгорании углеводородного жидкого, твердого и газообразного топлива.
«Бензапирен — это канцерогенное вещество, способное наносить довольно серьезный ущерб здоровью при попадании в организм», — подтвердила в разговоре с 360.ru терапевт Ольга Минина.
К примеру, он скапливается вдоль автомобильных дорог, так как выделяется из выхлопных газов машин.
Интересно
Бензапирен опасен тем, что быстро распространяется, хотя не способен «двигаться» самостоятельно: оседает на молекулах воздуха и вместе с ним путешествует по окружающей среде.
Канцероген «включается» в круговорот веществ: выпадает с осадками, попадает в водоемы, затем испаряется и снова поднимается в воздух. Он впитывается растениями, которые ест скот, мясо которого потребляет в пищу человек. Таким образом бензапирен может добраться до мест, где нет его источника как такового, и навредить людям.
Опасность бензапирена для человека
Это токсичное соединение воздействует через кожу и ЖКТ, рассказал 360.ru химик Андрей Дорохов.
«Вред может проявляться в виде раздражения дыхательных путей, головных болей, тошноты и других симптомов. Однако степень риска и серьезность последствий зависит от различных факторов: концентрации бензапирена в воздухе, длительности его воздействия, надежности средств индивидуальной защиты», — добавила Минина.
Как защититься от бензапирена
Терапевт дала несколько советов о том, как защитить себя от вредного воздействия бензапирена:
- Постарайтесь не находиться слишком долго в местах с наиболее высокой концентрацией канцерогена;
- Обязательно мойте руки;
- Используйте средства индивидуальной защиты;
- При малейшем недомогании обратитесь к врачу.
Дорохов посоветовал волонтерам носить респираторы или противогазы во время уборки мазута с пляжей Анапы. Также следует всегда работать в костюмах химзащиты и перчатках.
Можно ли теперь отдыхать в Анапе
Безопасность отдыха в Анапе будет зависеть от того, произойдет ли повторный выброс мазута в море, рассказал 360.ru сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов.
«Основная его масса при взаимодействии с морской водой опускается на дно. Часть всплывает. При шторме этот мазут будет подниматься и выбрасываться на берег. Процесс может длиться несколько лет», — объяснил эксперт.
Само по себе загрязнение бензапиреном не такое катастрофическое, как кажется, добавил эколог.
Почва на Ленинском проспекте в Москве заражена бензапиреном в 100 раз больше. И москвичи живут, не чувствуют этого.
Андрей Фролов
Нефтепродукты вымываются при отсутствии повторных загрязнений в течение пяти лет, если выбросы продолжатся — в течение 10.
Можно ли плавать в Черном море после катастрофы
Отдыхать можно везде, но не везде разрешат купаться, уточнил Фролов. Ситуация будет зависеть от того, куда мазут отнесет течением.
«Течение вместе с выбросами пошло на север: Анапа, Тамань, Керчь. Некоторая часть попала в Азовское море», — рассказал собеседник 360.ru.
Когда летом температура повысится, увеличится плавучесть мазута, поэтому загрязнения могут дойти до Болгарии и Турции, предупредил эколог. Если отдыхающий захочет просто позагорать, то это можно сделать, но не приближаясь к воде.
«Есть бассейны, где вода чистая, там можно купаться», — предложил альтернативу эксперт.
Работы по очистке грунта в Краснодарском крае продолжаются. По данным на 1 февраля 2025 года, в акватории Черного моря обследовали более 6,4 тысячи квадратных километров, а обработали сорбентом 50 715 квадратных метров. Только водолазы собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов.