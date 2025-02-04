Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы

Повторные выбросы мазута зафиксировали на 12 участках пляжей в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

«Повторные выбросы фракций мазута разной интенсивности утром обнаружили на пляжах в нескольких районах курорта», — сообщили представители организации.

Нефтепродукты зафиксировали в районе Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого пляжей и Краснодара.

Волонтеры продолжают убирать мазут на загрязненных территориях. В первую очередь они ликвидируют последствия новых выбросов.

Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал 360.ru, какие последствия могут быть от отдыха на зараженных бензапиреном пляжах. По не которым его концентрация в песках Анапы превышает норму в 21,5 раза.