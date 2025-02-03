В песке очищенных от мазута пляжей Анапы нашли страшный канцероген

Пляжи Анапы заражены опасным веществом — бензапиреном. Его концентрация в 21,5 раза выше нормы. Какие последствия могут быть от отдыха на ядовитом песке и когда удастся преодолеть последствия, рассказал 360.ru научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Если он попадает в организм, он оказывает канцерогенное воздействие — естественно, тем сильнее, чем большее количество. Если он попадает с воздухом, то осаждается в легких и разносится кровью по всему телу. Если вы его проглатываете, он, естественно, остается в организме. Если вы его пьете, то же самое», — сообщил он.

По словам ученого, сейчас рано судить, в каком состоянии будут пляжи к лету. Он отметил, что после полной уборки необходимо будет завозить чистый песок из карьеров, и не исключил, что при сохранении нынешних темпов к лету удастся открыть часть пляжей.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что трагедии в невозможности приехать в Анапу в этом году на отдых сообщество туроператоров не видит и считает, что поток отдыхающих можно будет распределить между другими курортами Черного моря.