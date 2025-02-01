Объем собранных нефтепродуктов в Черном море превысил 178 тысяч тонн

МЧС: более 178 тысяч тонн нефтепродуктов собрали в Черном море и на побережье

Более пяти тысяч человек и свыше шести тысяч единиц техники продолжили расчистку акватории и побережья Черного моря от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Предварительные итоги работы подвела пресс-служба МЧС.

В ведомстве заявили, что всего собрали более 178 тысяч тонн нефтепродуктов и проверили более 970 километров побережья.

«В акватории Черного моря обследовали более 6400 квадратных километров и обработали сорбентом 50 715 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.

В Краснодарском крае за минувшие сутки специалисты выявили новые точечные выбросы мазута на участке от мыса Панагия до центрального пляжа Анапы. В ходе работ собрали более 270 тонн песка и грунта, который вывезли на временную площадку, где происходит очистка.

В Крыму проверили 543 километра береговой линии и собрали более 40 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе специалисты провели мониторинг 165 километров побережья между поселками Ласпи и Андреевка, где собрали 615 тонн загрязненного песка.

В минувшую пятницу, 31 января, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о начале демонтажа севшего на мель около мыса Панагия танкера «Волгонефть-239». Он подчеркнул, что из трюма выкачали более 1,4 тонны нефтепродуктов, не дав им попасть в море и на берег. Кондратьев пояснил, что судно разберут на части и вывезут до конца марта.