Сегодня 13:33 Золотой эры не будет? Что ждет биткоин при Трампе Эксперт по криптовалюте Худокормов: золотой эры биткоина при Трампе не будет 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Соединенные Штаты будут запасаться биткоинами за счет мемкоина $TRUMP. Подробно об этом 360.ru рассказал эксперт по криптовалюте Михаил Худокормов.

Что такое мемкоин Мемкоин — это основанная на меме криптовалюта. «Это та же самая криптовалюта, с теми же самыми технологиями блокчейн, но сделанная на каком-то интересном хайпе, на меме», — объяснил эксперт. По его словам, сделать мемкоин может даже школьник при наличии инструкции. «Дальше можно выходить на биржу — здесь уже криптосообщество либо поощряет эту криптовалюту, основанную на каком-то известном меме, либо, наоборот, скажет: „Ой, нет, все, хайпы эти все прошли, можно дальше заниматься биткоинами“», — добавил Худокормов. Все криптовалюты реагируют на новостной поток, мемкоины — не исключение.

Если в экосистеме криптовалюты случается что-то интересное, новое, естественно, криптовалюта будет шагать вперед, я имею в виду расти на рынке. Михаил Худокормов эксперт по криптовалюте

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Зачем Трампу своя криптовалюта Трамп выпустил собственную криптовалюту по случаю победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. За счет мемкоина $TRUMP США будут запасаться обычными биткоинами. «Была создана гениальная подушка в отношении именно американской власти. Они создали такую криптовалюту, за счет которой можно брать топовые криптовалюты и холдить их у себя на официальных госкошельках. Это очень круто, это интересно, это прикольно. <… > То, что Соединенные Штаты Америки будут запасаться биткоинами в свою копилку — здесь ничего сверхъестественного нет. На самом деле давным-давно надо было это все делать, и в нашей стране в том числе», — отметил специалист. В ближайшее время криптовалюта $TRUMP появится на всех топовых биржах, считает Худокормов. Затем рынок немного успокоится, и криптовалюты будут реагировать исключительно на новостную повестку в США. «Мне кажется, что мемкоин $TRUMP создан специально для отмыва финансов в Штатах и для того, чтобы за счет этого мемкоина покупать другие криптовалюты, чтобы устаканивать рынок. Трамп еще в первый свой срок правления говорил, что криптовалюта — это зло, это плохо, а потом переобулся и сказал, что вроде бы это неплохо», — напомнил эксперт. США начнут скупать как можно больше криптовалюты, чтобы она принадлежала им, а не криптосообществу.

Золотой эры биткоина не будет. Она наступила лет так семь назад. А по поводу того, будет ли влиять Трамп на курс криптовалюты, — конечно же, будет. Михаил Худокормов эксперт по криптовалюте

Фундаментальных проблем, из-за которых может обвалиться биткоин, нет, уверен эксперт. «В принципе, все мировые новости и повестки уже отреагировали к курсам. <… > Биткоин вниз, скорее всего, не пойдет. Будет на плаву плюс-минус от 3% до 8% держаться до конца этого года точно. Опять же, я не знаю, какая повестка в Китае, какая повестка в Штатах, какая повестка в России. <… > Но если будет какая-то жесткая мировая повестка в топ-странах, как я перечислил, скорее всего, реакция будет не отрицательная, а только положительная», — подытожил он.

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Стоит ли покупать мемкоин $TRUMP Мемкоин $TRUMP — свежая монета, но на бирже Binance она сразу подскочила в цене и на ней можно было сорвать куш, считает специалист. «Я советов никаких давать не буду, естественно. Просто понаблюдать, просто посмотреть. Если очень сильно интересно, можно прочитать всю документацию и разобраться вообще в криптовалюте, именно в мемкоине $TRUMP», — добавил Худокормов. Почему мемкоин жены Трампа обошел его криптовалюту Капитализация $TRUMP в десятки раз больше капитализации мемкоина $MELANIA — криптовалюты жены Трампа Мелании. «Мемкоин $TRUMP упал, отреагирув на новость. $TRUMP вышел, залистился, стоит 77 долларов. Выход коин $MELANIA — хоп, новость. Цена коина $TRUMP сразу же отреагировала на новости. Вот и все», — заявил Худокормов. По состоянию на 19 января криптовалюта $TRUMP выросла в цене в четыре раза. Объем торгов составил более 10 миллиардов долларов.