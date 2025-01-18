Трамп объявил о выпуске мемной криптовалюты в честь победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп разместил на своих аккаунтах в социальных сетях рекламу мемной криптовалюты (мемкоина) $TRUMP в честь победы на выборах. В публикациях говорится, что все сторонники политика могут перейти по ссылке, чтобы купить виртуальную монету.

В посте нового американского лидера в социальной сети Truth Social отметили, что это первый официальный мемкоин Трампа.

«Пришло время отпраздновать все, за что мы боролись, — победу! Получите свой $TRUMP прямо сейчас», — указали в сообщении.

Ниже приведена ссылка на сайт, где пользователям предложили купить виртуальную монету с оплатой по карте или при помощи других криптовалют.

В выходных данных страницы говорится, что мемкоин предназначен для выражения взаимодействия с идеалами и убеждениями, которые заключаются в символе $TRUMP, и не рассматривается в качестве инвестиции.

Пока неизвестно, сам Трамп разместил это сообщение или нет. Но эта публикация появилась во всех социальных сетях американского лидера, которые он ведет.

В отличие от ценных криптовалют Bitcoin или Ethereum мемные монеты редко имеют большую ценность. Их курс могут искусственно раскрутить при помощи социальных сетей, но с такой же скоростью цены на мемкоины падают, и владельцы теряют свои деньги.

Новый президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании пообещал смягчить регулирование криптовалют. Он объявил о создании специального президентского совета по цифровым деньгам, который возглавит бывший игрок в американский футбол Роберт Хайнс.