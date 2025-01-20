Мелания Трамп вслед за мужем запустила собственную криптовалюту

Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания решила не отставать от мужа и тоже запустила свой мемкоин. Продажи криптовалюты уже стартовали, сообщила она в соцсети X .

«Официальный мемкоин Мелании уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — объявила первая леди.

Трамп поддержал жену и поделился ее публикацией на своей странице. Двумя днями ранее он объявил о запуске собственного мемкоина с изображением после покушения на митинге в Пенсильвании. В первый же день курс $TRUMP подскочил в четыре раза, а продажи этой криптовалюты превысили 10 миллиардов долларов. Аналитики обвинили республиканца в попытке нажиться на избрании президентом, но поддержали разворот навстречу цифровым деньгам.

Криптоэксперт Сергей Михеев предостерег от инвестирования в мемкоины. Он предупредил о низкой вероятности того, что созданная рад шутки криптовалюта принесет много денег.