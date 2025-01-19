Запущенный Трампом мемкоин в 4 раза подскочил в цене

Менее чем за сутки существования выпущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта $TRUMP выросла в цене в четыре раза. Объем торгов составил более 10 миллиардов долларов, сообщило РИА «Новости» .

Мемкоин стоимостью семь долларов вышел на криптобиржах в ночь на 18 января. В течение дня его курс вырос до 34,5 доллара, но потом немного снизился. На агрегаторе CoinMarketCap к 17:00 $TRUMP стоил 28 долларов, а объем торгов достиг почти 10,5 миллиарда долларов.

Трамп выпустил собственную криптовалюту по случаю победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. В соцсетях политика появился призыв не рассматривать ее как инвестицию, а воспринимать как способ выражения убеждений и идеалов.

Шуточную криптовалюту выпустил также его соратник, бизнесмен Илон Маск. Она называется Dogecoin. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин предупредил, что мемкоины являются спекулятивными активами.