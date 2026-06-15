15 июня 2026 00:02 Заседание ЦБ 19 июня. Снизят ли ключевую ставку и какой она будет к концу года Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 14% 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Банк России 19 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. Большинство опрошенных 360.ru экспертов ожидают, что регулятор продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизит ставку с нынешних 14,5%. Наиболее вероятным сценарием экономисты называют снижение на 0,5 процентного пункта — до 14%.

Что происходит перед заседанием На заседании 24 апреля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 14,5%. Это стало восьмым подряд смягчением денежно-кредитной политики. В пресс-релизе по итогам апрельского заседания регулятор указывал на неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», — отмечал регулятор. ЦБ также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14–14,5% (против 13,5–14,5% в феврале ). На 2027 год регулятор закладывает диапазон 8–10% (в феврале было 8–9%). Прогноз по инфляции на 2026 год остался на уровне 4,5–5,5%.

Интересно По данным Росстата, индекс потребительских цен со 2 по 8 июня вырос на 0,2% после 0,15% неделей ранее. С начала года инфляция составила 3,53%. Минэкономразвития оценивало годовую инфляцию на 8 июня в 5,5%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 24 апреля не исключала паузу в снижении ставки. «Что касается сужения прогнозного диапазона ключевой ставки на этот год. Прежде всего оно связано с тем, что уже часть года прошла. По инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона. Поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки на полпроцентных пункта вверх. Паузы возможны всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения предполагает паузы. Все будет зависеть от данных. Поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно мягкого сигнала пауза возможна», — сказала она. На совещании с правительством 10 июня президент Владимир Путин заявлял, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на дальнейшее уменьшение ключевой ставки. «Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и достижение других необходимых параметров», — говорил он.

Фото: РИА «Новости»

Большинство ждут снижения Среди опрошенных 360.ru экспертов преобладает ожидание снижения ставки. Экономист Александр Разуваев считает наиболее вероятным шаг на 0,5 процентного пункта. «Снижение на 0,5. Инфляция на достаточно комфортном уровне, инфляционные ожидания высокие, но экономика находится в рецессии. Задача ее поддержать стоит достаточно остро», — сказал он. По словам Разуваева, в пользу снижения говорят сразу три фактора: инфляция, динамика промышленного производства и крепкий рубль. Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов также ожидает снижения ставки на 0,5 процентного пункта. Он связал такой сценарий с необходимостью поддерживать баланс банковской системы и снижать давление высокой стоимости денег на экономику.

Очевидно, что игра на высокую ставку привела к падению экономического роста, снижению потребления и раскрутке инфляции. Александр Сафонов

Кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев допустил два варианта: сохранение ставки или снижение на 0,5 процентного пункта. При этом, по его словам, вероятность снижения все же немного выше. «Я думаю, либо оставят неизменной, либо понизят на полпроцента. Вероятность снижения несколько выше, чем вероятность сохранения», — сказал эксперт. Главными аргументами он назвал снижение инфляционных ожиданий, стабилизацию ценового давления и проблему дорогого финансирования для бизнеса.

Фото: Медиасток.рф

Почему ЦБ может действовать осторожно Не все эксперты ждут уверенного снижения ставки. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что ЦБ может сохранить ставку на уровне 14,5%. Альтернативным сценарием он назвал снижение только на 0,25 процентного пункта. По его мнению, для регулятора главным ориентиром остается инфляция. Пока она не снизилась до комфортного уровня, ЦБ будет осторожен. «Пока не утихла инфляция, пока она не побеждена, ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне», — сказал Беляев. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота также ожидает осторожного шага. По его прогнозу, на ближайшем заседании ставка, скорее всего, снизится на 0,25–0,5 процентного пункта.

Фото: Медиасток.рф

Он отметил, что ЦБ может объяснить решение постепенным ослаблением инфляционных факторов, но при этом сохранит жесткий сигнал из-за высоких рисков. «На ближайшем заседании, скорее всего, будет снижение — либо на четверть, либо на половину процентного пункта. Оно будет аргументировано тем, что инфляционные факторы ослабевают, но риски остаются высокими», — сказал Бархота. По его словам, среди рисков остаются внешние факторы, санкционные ограничения, подорожание импорта и возможные проблемы с логистикой.

Фото: РИА «Новости»

Бизнес ждет более мягкой политики Дискуссия о ставке стала одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума. Представители бизнеса заявляли, что высокая стоимость денег и крепкий рубль сдерживают инвестиции. Основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов говорил, что политику охлаждения экономики пора пересматривать. По его словам, бизнес адаптировался к санкциям, но теперь сильнее страдает от внутренних ограничений, в том числе дорогих кредитов и налоговой нагрузки. При этом Банк России дал понять, что не готов резко менять курс. Зампред ЦБ Алексей Заботкин на ПМЭФ заявил, что пространство для снижения ставки не увеличилось. Он также подчеркивал, что снижение ставки на ближайших заседаниях не является неизбежным.

Фото: РИА «Новости»

Какой будет ставка к концу года Большинство опрошенных 360.ru экспертов ожидают, что снижение ставки продолжится во втором полугодии. При этом резкого смягчения они не прогнозируют. Григорьев считает реалистичным уровень 12–12,5% к концу 2026 года, если не произойдет экстраординарных событий. «Снижение будет продолжаться. Прогноз, что к концу года мы выйдем на 12–12,5%, довольно реалистичен», — отметил он. Разуваев также ожидает ставку около 12% к декабрю. Сафонов допустил снижение до 11,5–12%. По его словам, ЦБ будет вынужден двигаться постепенно, чтобы не создать дисбаланс между обязательствами банков по старым депозитам и доходностью новых кредитов. «Если резко снизить ключевую ставку, это сразу должно повлиять на доходность активов банков. Но банки уже взяли депозиты у граждан и компаний под высокие проценты. Поэтому ЦБ вынужден снижать ставку последовательно», — объяснил эксперт. Бархота прогнозирует диапазон 10,5–12% к концу года. По его словам, слишком сильное снижение ставки может привести к падению доходности депозитов и оттоку средств населения из вкладов. Экономист Валерий Корнеев допустил снижение ставки до 10% к концу года, связав это с необходимостью запуска нового инвестиционного цикла. В целом консенсус экспертов 360.ru складывается в диапазоне 10–12,5% к концу 2026 года.

Фото: РИА «Новости»

Когда подешевеют кредиты и ипотека Для россиян снижение ключевой ставки важно прежде всего из-за кредитов, ипотеки и вкладов. Однако эксперты предупреждают, что эффект может быть не мгновенным. Разуваев считает, что банки начнут менять условия по кредитам вскоре после решения ЦБ. «Кредиты снижаются сразу после решения, в течение 10 дней. Ставки по вкладам обычно снижаются быстрее, чем по кредитам. А экономика почувствует эффект примерно через шесть месяцев», — сказал он. Бархота настроен осторожнее. По его словам, заметное снижение ставок по ипотеке и потребительским кредитам россияне могут почувствовать не раньше 2027 года. Даже при снижении ставок банки могут сохранять жесткий подход к заемщикам из-за накопленных рисков и роста проблемных активов. Сафонов также считает, что ощутимый эффект для населения и бизнеса появится не раньше первого квартала 2027 года. «Для того, чтобы почувствовать, хорошо почувствовать эффект снижения учетной ставки, она должна быть приблизительно где-то процентов 10. В этом случае банки выдают кредиты под 12-13%», — отметил он. Таким образом, июньское решение ЦБ, даже если ставка снизится, не приведет к резкому удешевлению кредитов и ипотеки. Банки будут постепенно пересматривать условия, а заметный эффект для заемщиков, по оценкам экспертов, может проявиться только в конце 2026-го или уже в 2027 году.