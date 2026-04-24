Набиуллина допустила приостановку снижения ключевой ставки

Совет директоров Банка России может на заседании в июне объявить о паузе в снижении ключевой ставки. С таким заявлением на пресс-конференции выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что все будет зависеть от полученных данных по ситуации в экономике.

«Даже при направленности сигнала в сторону умеренно мягкого пауза возможна», — сказала Набиуллина.

В пятницу, 24 апреля, Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,5% базисных пункта — до 14,5%.

В итоговом заявлении пресс-службы регулятора говорится о сохранении умеренно мягкого сценария по дальнейшим шагам. Окончательное решение по ключевой ставке ведомство примет, исходя из данных по замедлению роста цен, динамики инфляционных ожиданий, а также при оценке рисков внешних и внутренних условий.

Следующее заседание совета директоров Банка России пройдет 19 июня.