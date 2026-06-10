«Инфляция падает». Путин высказался о ключевой ставке

Центробанк может пойти на снижение ключевой ставки. Такое предположение высказал президент России Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

По мнению президента, для смягчения финансовой политики появились реальные основания, так как рост цен в стране замедлился.

«Инфляция падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов», — отметил Владимир Путин.

Текущая ситуация позволяет властям рассчитывать на удешевление займов и выполнение остальных намеченных планов.

Ключевая ставка — процент, под который Центробанк одалживает деньги коммерческим банкам. Если ставка падает, то следом снижаются проценты по кредитам и ипотеке для обычных людей.

Регулятор в апреле 2026 года снизил ключевую ставку в восьмой раз подряд, до 14,5%. Аналитики Сбера допускали, что Центробанк продолжит такую экономическую политику и примет похожее решение на следующем заседании.