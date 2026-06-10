«Инфляция падает». Путин высказался о ключевой ставке
Путин допустил снижение ключевой ставки
Центробанк может пойти на снижение ключевой ставки. Такое предположение высказал президент России Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости».
По мнению президента, для смягчения финансовой политики появились реальные основания, так как рост цен в стране замедлился.
«Инфляция падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов», — отметил Владимир Путин.
Текущая ситуация позволяет властям рассчитывать на удешевление займов и выполнение остальных намеченных планов.
Ключевая ставка — процент, под который Центробанк одалживает деньги коммерческим банкам. Если ставка падает, то следом снижаются проценты по кредитам и ипотеке для обычных людей.
Регулятор в апреле 2026 года снизил ключевую ставку в восьмой раз подряд, до 14,5%. Аналитики Сбера допускали, что Центробанк продолжит такую экономическую политику и примет похожее решение на следующем заседании.