Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%

Центробанк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Совет директоров Банка России принял соответствующее решение на заседании в пятницу, 24 апреля. Это восьмое подряд понижение ставки.

«Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год», — подчеркнули в пресс-службе.

Также в Центробанке заявили о сохранении ощутимой неопределенности со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.

Целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях будет обсуждаться с учетом нескольких факторов: устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий и оценки рисков.

«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0-14,5% годовых в 2026 году и 8,0-10,0% годовых в 2027 году», — заключили в ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина перечислила риски резкого снижения ключевой ставки.