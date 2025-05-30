Трехлетние вклады россиян предложили освободить от налога. Что это даст?

Спустя два года после введения налога на проценты с долгосрочных вкладов для их владельцев предложили сделать послабление. Причина — в опасениях, что это налоговое бремя может отпугнуть россиян нести свои деньги в банк.

Освобождение процентов по трехлетним вкладам от налога: суть идеи Способы заинтересовать россиян вкладами обсудили участники VII съезда Ассоциации банков России. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил 360.ru, что депутаты уже поддержали идею увеличить вдвое, до 2,8 миллиона рублей, сумму возмещения по вкладам сроком более трех лет в случае банкротства кредитной организации. Освобождение от подоходного налога, по его словам, стало бы еще одной мотивацией.

Фото: РИА «Новости»

«Рассчитываем на то, что такие стимулы простимулируют наших граждан формировать длинные вклады. Ну а экономика от этого выиграет, потому что появится источник длинных денег, которые можно будет направить на финансирование разных долгосрочных проектов, например, на структурную перестройку нашей экономики», — сказал он. Какой налог на вклады сейчас Налог на проценты по вкладам появился около двух лет назад, и его размер действительно существенный, напомнил эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Им облагаются проценты на сумму более 100-150 тысяч рублей по ставке, сопоставимой с НДФЛ.

Сумма достаточно значимая. Зависит, конечно, от вклада, но она сопоставима с налогом на транспортное средство, если достаточно солидная машина, это не две копейки. Налог на дачу, как правило, если дача находится далеко, ниже. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка

Налоговым агентом выступает банк. Информация о начисленных процентах попадает в налоговую, затем в личном кабинете налогоплательщика появляется уведомление с суммой и сроком уплаты. Бархота предупредил, что при игнорировании выставленного счета ФНС начислит штрафы и пени, а потом налог станет еще больше. Освободиться от налога на вклады, по его словам, можно, если перейти в кэш, то есть снять деньги, закрыть вклад и перенести на другие инструменты сбережений. Например, на брокерский счет, вложить в покупку золота, валюты или недвижимости.

Фото: РИА «Новости»

«С другой стороны, налоговая служба придумала довольно изощренный механизм. Она оценивает объем процентного дохода за прошедший период. Если он превысил определенную рамку, вы все равно заплатите налог, даже несмотря на то, что вторая половина года прошла в режиме без вкладов», — предупредил он. Влияние долгосрочных вкладов на экономику При такой системе, по словам эксперта, люди, которые хранили деньги не на вкладах, а, например, наличными, оказались в выигрыше. Налог на проценты благоприятствовал неорганизованным сбережениям за счет организованных. Тем более в профессиональном сообществе к его введению отнеслись скептически — подобного рода налоги не имеют реальной экономической почвы и демотивируют вкладчиков открывать вклады в банках.

Из-за того, что есть высокий риск неопределенности, доля долгосрочных вкладов мизерная, на самом деле. Сейчас Минфин против введения такой поблажки для владельцев длительных вкладов, хотя в принципе налоговая служба мало что потеряет, потому что доля этих вкладов очень маленькая. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка

Необходимость мотивировать людей к долгосрочным сбережениям Бархота объяснил тем, что такие вклады являются устойчивым источником ресурсов для банковского сектора. Банки, обладая длинными пассивами, смогут заниматься финансированием реального сектора экономики и выдавать долгосрочные кредиты.

Фото: РИА «Новости»

«Мне кажется, что шансы на введение такой поблажки велики. Потому что потребность инвестиционных агентов, финансирования предприятий настолько велика, что сейчас, мне кажется, не до налогов», — пояснил собеседник 360.ru. Отдельное внимание экономист обратил на то, что вкладчики должны быть мотивированы открывать более длительные вклады, поэтому налоговые последствия желательно вообще устранить. Если законодатели согласятся сделать исключение, это подтолкнет людей к открытию долгосрочных вкладов, фиксации доходности на длительный срок и поддержит банковский сектор, заключил он.