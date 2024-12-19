Россиянам объяснили, как выгодно вложить деньги перед Новым годом

Российские банки в декабре предложат выгодные условия по сберегательным вкладам и накопительным счетам. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили объяснила агентству «Прайм» , как выгодно вложить деньги.

Она предупредила, что в ближайшее время банки повысят ставки по вкладам. Это связано не только с предновогодними акциями, но и с ожидаемым повышением ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка. Валишвили посоветовала не игнорировать предложения и вложить деньги.

«При этом изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих», — сказала она.

Валишвили сообщила, что в декабре разумней открыть накопительный счет с выплатой процентов на остаток. В случае, если в январе банки предложат более выгодные условия по вкладам, можно перевести эти деньги.

Заседание Центробанка состоится 20 декабря. Опрошенные 360.ru аналитики заявили, что регулятор повысит ключевую ставку с 21% до 23-25%.