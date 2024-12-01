ФНС назвала сумму необлагаемого налогом дохода по вкладам

Россияне смогут в 2024 году не платить налог с дохода по вкладам, если его сумма составит меньше 210 тысяч рублей. Об этом РБК сообщил представитель Федеральной налоговой службы.

Необлагаемую налогом сумму окончательно зафиксировали сегодня, так как его рассчитывают в соответствии с максимальным размером ключевой ставки за текущий год по состоянию на 1 декабря. На сегодняшний день она составляет 21%. За этот год Центробанк увеличивал ключевую ставку три раза. Оплатить налог следует в 2025 году.

Ранее экономист Светлана Петрова рассказала о масштабных изменениях в российской системе налогообложения. Правительство уже одобрило ряд предложений Минфина. С 2025 года изменится порядок вычетов по НДФЛ и расчета НДС, вырастет налог на прибыль компаний, а семьи с детьми начнут получать налоговый кешбэк. Налогообложение доходов физлиц станет пятиступенчатым, отметила эксперт.