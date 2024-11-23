Россиян предупредили о крайнем сроке уплаты нового налога
Финансист Мехтиев: до 1 декабря следует впервые уплатить налог по вкладам
В 2024 году россияне впервые уплатят налог на проценты по вкладам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев сообщил агентству «Прайм», что необходимо сделать это до декабря.
Резидентам предстоит уплатить налог на доходы по депозитам, остаткам на счетах и сберегательным счетам, полученные в 2023 году. Мехтиев сообщил, что не придется этого делать тем, кто заработал на вкладах менее 150 тысяч рублей.
Собеседник агентства предупредил, что информация о счетах в российских банках автоматически попадет в Федеральную налоговую службу, поэтому не нужно подавать отдельную декларацию. В личном кабинете на сайте налоговой появится уведомление о сумме платежа. Мехтиев посоветовал не тянуть и внести деньги, не дожидаясь крайнего срока 1 декабря, потому что зачисление может занять до трех рабочих дней.
Налоговые льготы получат владельцы долгосрочных вкладов с выплатой процентов в конце срока. Новые правила утвердил Минфин.