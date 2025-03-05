Сегодня 04:56 Самозапрет на выдачу кредита: способ оформления в 2025 году и подводные камни Экономист Петрова: оформить самозапрет на кредит можно в МФЦ и на «Госуслугах» 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Деньги

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В России с 1 марта вступил в силу закон, позволяющий установить самозапрет на кредиты. За несколько дней им воспользовались около 1,7 миллиона россиян, средний возраст заявителя — 53 года. Как установить самозапрет и для чего он нужен — в материале 360.ru.

Что такое самозапрет на выдачу кредита Самозапрет на кредитование — это ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. Услуга самозапрета нужна, чтобы ограничить возможность оформления кредита или выполнение денежных операций со средствами клиента без его ведома. Запретить можно кредитование и другие банковские операции, а также ограничить отдельные параметры. Самозапрет поможет не попасть в ловушку мошенников наиболее уязвимым слоям населения. Например, пожилым людям или тем, кто не соблюдает цифровую гигиену. Закон также будет полезен тем, кто страдает некоторыми психическими расстройствами, например, шопоголизмом.

Фото: РИА «Новости»

Как работает самозапрет Устанавливать и снимать самозапрет можно неограниченное количество раз, эта услуга бесплатная. «Оформить заявление на самозапрет можно быстро. Хоть и написано на „Госуслугах“, что он рассматривается в течение двух-четырех дней, ответ приходит буквально в течение нескольких минут. И в этот же день информация поступает в квалифицированное бюро кредитных историй, и со следующего дня считается, что самозапрет оформлен. Подписать его можно простой подписью, которая хранится у вас на „Госуслугах“», — рассказала в беседе с 360.ru экономист Светлана Петрова. Перед тем как выдать заем, финансовая организация обязана проверить наличие ограничения, и только потом принимать решение о выдаче кредита. При наличии самозапрета кредитор обязан отказать гражданину в заеме. Если вопреки самозапрету банк выдаст кредит, то не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств. Можно выбрать разные условия запрета: по виду кредитора — банк или микрофинансовая организация;

по способу обращения за кредитом или займом — в офисе и дистанционно, только дистанционно.

Фото: РИА «Новости»

Как оформить самозапрет на кредиты Через «Госуслуги» Чтобы оформить самозапрет на кредитование, необходимо: заполнить шаблонное заявление; выбрать условия; предоставить ИНН и удостоверяющий личность документ; указать вид запрета: полый или частичный; указать метод выдачи: дистанционный или очный и дистанционный; организации, на которые распространяется запрет: кредитные, микрофинансовые, оба вида; выбрать вид электронной подписи; отправить заявление. На портале «Госуслуги» подать заявление можно с 1 марта 2025 года. Через МФЦ Возможность подачи заявления об установлении запрета через МФЦ будет поэтапно появляться в разных отделениях в период с 1 марта по 31 августа 2025 года. Механика подобна оформлению на «Госуслугах».

Фото: РИА «Новости»

Как снять самозапрет Подать заявление о снятии самозапрета можно также на портале госуслуг или в МФЦ. При подаче заявления онлайн потребуется подписать его электронной подписью. «Чтобы снять самозапрет, для этого точно так же придется обратиться к „Госуслугам“, но процедура будет уже дольше, потребует подписания квалифицированной электронной подписью. Ее тоже нужно оформить. Ее можно оформить электронно, но это потребует определенного времени», — пояснила Петрова. Получить УНЭП «Госключ» (усиленная неквалифицированная электронная подпись, полученная в мобильном приложении «Госключ») или УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись) можно онлайн. Для этого нужно: смартфон или планшет с выходом в интернет;

подтвержденная запись на «Госуслугах» и заполненный СНИЛС в личном кабинете;

номер телефона, привязанный к учетной записи на «Госуслугах»;

скачать приложение «Госключ», зарегистрироваться и следовать подсказкам на экране. Подать заявление можно через МФЦ и подписать его лично. Услуга в отделениях МФЦ будет появляться поэтапно в период с 1 марта по 31 августа 2025 года. «После снятия самозапрета действует период охлаждения. Один рабочий день. <…> Быстро это оформить не получится. Надо рассчитывать, что может пройти несколько дней, пока вы снимете этот самозапрет», — отметила экономист.

Фото: РИА «Новости»

В каких случаях могут отказать в выдаче самозапрета на кредит «В законодательстве не предусмотрены случаи отказа в оформлении самозапрета на кредит. Любой человек, обратившийся либо на „Госуслуги“, либо попозже можно будет это сделать в МФЦ по всей России, ему оформят такой самозапрет», — заявила собеседница 360.ru. При подаче заявления через МФЦ квалифицированное бюро кредитных историй проверит достоверность сведений, и если выявит несоответствие, то отклонит заявление и направит заявителю уведомление о причине отказа. После устранения неточностей заявление на снятие самозапрета можно подать повторно.

На какие виды кредита нельзя установить самозапрет Самозапрет невозможно установить на ипотеку, автокредит, образовательный займ. «Эти кредиты исключили из самозапретов, потому что они требуют значительного оформления документов со стороны банка. И банки сами на этапе оформления ипотеки, автокредита или образовательного кредита в состоянии понять, не мошенническая ли это схема, и для этого подключать силы государства в лице „Госуслуг“ совершенно не обязательно», — пояснила экономист.

Фото: РИА «Новости»

Какие есть подводные камни? При оформлении самозапрета можно выбрать один из двух пунктов или оба метода выдачи кредита, например, самозапрет на кредит в микрофинансовой организации. «В этом случае может получиться так, что вы не сможете оформить рассрочку на каком-нибудь маркетплейсе, если маркетплейс сотрудничает с микрофинансовой организацией», — рассказала Петрова. Другой подвох состоит в том, что если оформить самозапрет можно очень быстро, то для снятия нужно определенное время. Если потребуется срочно оформить заем, то придется рассчитывать, что на это уйдет несколько дней.

Фото: РИА «Новости»

Почему услуга оказалась такой популярной? Экономист пояснила, что услуга самозапрета — это один из методов борьбы с мошенниками. «Преступный мир бежит впереди и придумывает новые и новые схемы. Поэтому спасение утопающих дело рук самих утопающих», — отметила Петрова. Чтобы защитить свои средства, россияне активно прибегают к услуге самозапрета. В Минцифре сообщили статистику подавших заявление на самозапрет по регионам: Москва — 351 тысяча;

Санкт-Петербург — 143,9 тысячи;

Московская область — 112,3 тысячи;

Краснодарский край — 69,3 тысячи;

Свердловская область — 50,5 тысячи;

Ростовская область — 43,5 тысячи;

Башкортостан — 42,7 тысячи;

Новосибирская область — 42,4 тысячи;

Татарстан — 41, 8 тысячи.;

Нижегородская область — 37,6 тысячи.