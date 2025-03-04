Депутат Гаврилов напомнил, что самозапрет на кредиты поможет защититься от мошенничества

С 1 марта 2025 года в России стал доступен самозапрет на взятие кредитов. О популярности этого инструмента у россиян рассказал председатель комитета Государственной думы по собственности, земельным и имущественным отношениям и член Национального финансового совета Банка Россиии Сергей Гаврилов в интервью RT .

По словам депутата, этот механизм предотвращает мошенничество с использованием персональных данных и помогает контролировать финансовые решения. Действие самозапрета касается только необеспеченных кредитов и займов, включая кредитные карты. Ипотеку, автокредиты и другие залоговые обязательства он не затрагивает, так как они имеют более строгие механизмы контроля.

Самозапрет актуален для пенсионеров, людей с низкой цифровой грамотностью и тех, чьи данные уже скомпрометированы. Он минимизирует риск использования их имени в мошеннических схемах.

Однако Гаврилов подчеркнул, что самозапрет не дает абсолютной защиты от мошенников. За два дня работы сервиса на «Госуслугах» самозапрет на кредиты и займы установили более 1,7 миллиона россиян.