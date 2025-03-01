Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал в России

На «Госуслугах» заработал сервис по установлению самозапрета на кредиты и займы

На «Госуслугах» начал работу сервис по установлению самозапрета на кредиты и займы. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Воспользуйтесь сервисом на „Госуслугах“, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов. Защитите себя от мошенников», — призвали в ведомстве.

У подавших заявление появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого микрофинансовые организации и банки должны отказывать в выдаче продукта.

Самозапрет можно установить на все потребительские займы и кредиты, ограничения могут быть полными или частичными. Например, пользователь может запретить себе оформлять займы дистанционно, а заключение договора возможно при личном присутствии в микрофинансовой организации или офисе банка. Также возможность распространяется на автокредиты, ипотеку, образовательные займы.

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