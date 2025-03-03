Депутат Аксаков: уже два миллиона россиян воспользовались самозапретом на кредит

Почти два миллиона россиян воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты за два дня его работы. Ожидается, что к концу марта число увеличится до трех миллионов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам депутата, услуга защитит тех, кто склонен к необдуманным действиям по оформлению кредита. Подключить опцию можно через «Госуслуги» или в МФЦ.

«К сожалению, наши граждане попадают в сложные финансовые ситуации, причем не по своей вине — информация о банковских счетах гуляет в интернете, и многие узнают о том, что они взяли кредит, уже только обратившись сами в кредитную организацию, либо организация вышла на них с требованием погасить кредит», — добавил парламентарий.

Аксаков пояснил, что после установки самозапрета граждане смогут чувствовать себя увереннее. Снять запрет можно через бюро кредитных историй на «Госуслугах» или в МФЦ. Ограничения исчезнут на следующий день после заявки, подчеркнул депутат.