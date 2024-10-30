Сегодня 22:25 Россиян освободили от НДФЛ? Как получить право на льготу Советник ЦБ Хайдер: для неуплаты НДФЛ по ипотеке нужно обратиться в налоговую 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

Деньги

Законы

Налоги

Кредиты

Ипотека

Владимир Путин

НДФЛ

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий часть россиян от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) с материальной выгодой. Последняя возникает в связи с экономией по процентам у тех, кто оформил ипотечный кредит до 2025 года. Что означают изменения и кого они коснутся — в материале 360.ru

Что такое налог на материальную выгоду Налог на материальную выгоду — это плата, которая взимается с россиян, получающих экономическую выгоду от льготных условиях кредитования, в том числе при оформлении ипотеки. Такой НДФЛ начисляется при получении заемщиком финансовой выгоды от низкой ставки по кредиту или ставки ниже предусмотренной по программе господдержки, рассказала 360.ru инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Хайдер. «Например, если ставка ипотеки ниже 2/3 ключевой ставки Банка России, эта разница будет считаться материальной выгодой», — объяснила она. Сейчас ключевая ставка составляет 21%. Чтобы не начислялась матвыгода, ставка ипотеки должна быть не ниже 14% годовых. Если льготный кредит выдали под ставку 5%, а по условиям госпрограммы «Семейной ипотеки» предусмотрена ставка 6% годовых, то возникает матвыгода.

Расчет налога производится на основе разницы между ставкой, по которой выдан кредит, и ставкой, установленной госпрограммой. Юлия Хайдер инвестиционный советник

Фото: Pxhere

Что изменится по закону Согласно закону, под новую льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья и земельных участков, а также их рефинансирование при условии, что договор заключили до 31 декабря 2024 года. Заемщик должен иметь право на имущественный налоговый вычет на строительство или покупку жилья. Другим условием является наличие подтвержденного налоговым органом права на имущественный вычет по жилью. Согласно Налоговому кодексу, материальная выгода облагается НДФЛ по ставке 35%. Любая матвыгода, полученная с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023-го, ранее также не облагалась налогом. В этом году норма об освобождении от НДФЛ материальной выгоды от экономии на процентах перестала действовать. Изменения в законодательство вступают в силу со дня официального опубликования.

Фото: Pxhere

Когда начисляется налог на материальную выгоду По слова Хайдер, налог начисляется в следующих случаях: • заемщик работает в банке, который выдал ипотеку, то есть состоит с заимодавцем в трудовых отношениях; • кредит получен в организации-работодателя; • кредит получен у взаимозависимого ИП. Это значит, что если сотрудник получает кредит с дополнительной скидкой, возникнет обязанность уплатить налог. «Важно отметить, что налог на материальную выгоду будет применяться только к доходам, полученным с 1 января 2024 года. Для расчета ставки используется сравнение ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора (ипотеки) или дата изменения процентной ставки по договору», — подчеркнула эксперт. Проще говоря, если кредитный договор заключен ранее 2024 года и ставка выше 10,67% годовых, то материальная выгода не будет начисляться весь период действия договора. Но риск возникает, если меняется ставка по кредитному договору, заключенному ранее 1 января 2024 года. Например, в связи с отказом от страхования ставка увеличилась на 1%. В таком случае на основании статьи 212 Налогового кодекса могут возникнуть основания для начисления материальной выгоды, отметила Хайдер. Работодатель выступает налоговым агентом при начислении материальной выгоды, что упрощает процесс для заемщика, поскольку удержание налога происходит автоматически из заработной платы. НДФЛ с разницы в процентах начислят по ставке 35% для резидентов и 30% для нерезидентов.

Налог удерживается работодателем из зарплаты заемщика ежемесячно, и ему не нужно самостоятельно декларировать этот доход. Юлия Хайдер инвестиционный советник

Фото: Pxhere

Как избежать начисления материальной выгоды Чтобы избежать начисления материальной выгоды, нужно обратиться в налоговую и получить уведомление о подтверждении права на имущественный вычет в отношении объекта недвижимости, для приобретения которого оформили кредитный договор, рассказала Хайдер. «И затем предоставить уведомление работодателю. Излишне удержанный налог будет возвращен работодателем, если его начали удерживать», — добавила она. Если ипотечных кредитов несколько, то для работодателя целесообразно получить уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты в отношении объекта, купленного в 2024 году. Таким образом, заемщики, оформляющие льготные ипотеки у работодателя, должны внимательно отнестись к условиям договора, чтобы избежать неожиданного налогового бремени, посоветовала специалист. Ранее стало известно, что Минфин России совместно с ФНС разработали поправки в Налоговый кодекс для упрощения подачи деклараций по НДФЛ при отчуждении недвижимости и транспорта. Налоги начнут рассчитывать автоматически на основе данных, полученных в результате межведомственного информационного обмена.