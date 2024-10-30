Финансист Балынин объяснил, что ипотечников с низкими ставками освободят от уплаты НДФЛ

Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, держателей ипотечных кредитов с низкими ставками освободят от уплаты НДФЛ. Как будет работать нововведение, aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам те, чьи проценты по ипотечному кредиту, взятому до 2025 года, составляют менее двух третей от значения ключевой ставки, могут не платить налоги на доходы физических лиц. Балынин подчеркнул, что новый закон направлен на защиту интересов тех, кто попадает под действие статьи 212 Налогового кодекса РФ «Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды».

Чтобы не платить налог, нужно предоставить работодателю справку или уведомление от налогового органа с указанием номера кредитного договора.