Россиянам упростят подачу деклараций по НДФЛ

РБК: Минфин и ФНС упростят подачу деклараций по НДФЛ при продаже имущества

Министерство финансов РФ совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разработали поправки в Налоговый кодекс, чтобы упростить россиянам подачу деклараций по НДФЛ при отчуждении транспорта и недвижимости. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Согласно поправкам, ФНС будет автоматически рассчитывать налоги на основе данных, полученных в результате межведомственного информационного обмена.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — уточнили в Минфине.

Ранее УФНС Нижегородской области сообщило, что граждане в основном подают декларации о доходах в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и портал госуслуг.

Этим летом президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ с 2025 года.