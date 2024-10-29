Россиян с жилищным кредитом освободят от уплаты НДФЛ
Владимир Путин освободил от уплаты НДФЛ граждан с жилищным кредитом
Владимир Путин подписал закон, подразумевающий освобождение от уплаты НДФЛ граждан, которые взяли до 2025 года жилищный кредит. Документ опубликовали на официальном правовом сайте.
Льгота распространяется на кредиты, которые взяли для строительства или приобретения жилья, земельных участков под этим жильем и участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Получить привилегию можно после выполнения двух условий. Договор по кредиту должен быть подписан до 31 декабря этого года и заемщик должен иметь подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или покупку недвижимости.
Принятый закон вступил в силу со дня опубликования.
Ранее Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2025 году на 16,5%. Увеличение МРОТ запланировано с 1 января 2025 года. До этого проект поддержали Госдума и Совет Федерации.