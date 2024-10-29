Россиян с жилищным кредитом освободят от уплаты НДФЛ

Владимир Путин подписал закон, подразумевающий освобождение от уплаты НДФЛ граждан, которые взяли до 2025 года жилищный кредит. Документ опубликовали на официальном правовом сайте .

Льгота распространяется на кредиты, которые взяли для строительства или приобретения жилья, земельных участков под этим жильем и участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Получить привилегию можно после выполнения двух условий. Договор по кредиту должен быть подписан до 31 декабря этого года и заемщик должен иметь подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или покупку недвижимости.

Принятый закон вступил в силу со дня опубликования.

Ранее Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2025 году на 16,5%. Увеличение МРОТ запланировано с 1 января 2025 года. До этого проект поддержали Госдума и Совет Федерации.