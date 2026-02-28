01 марта 2026 00:05 Придется делать селфи. Куда обращаться за биометрией для микрозаймов Юрист Хмелевской: МФО с 1 марта 2026 года начнут запрашивать биометрию в ЕБС 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

Порядок онлайн-оформления микрозаймов в России ужесточат. Микрофинансовые организации начнут требовать подтверждения личности по биометрии. Для чего это нужно и как ее зарегистрировать, разобрался 360.ru.

Подтверждение личности при получении микрозайма Новые правила получения микрозаймов онлайн в России вступят в силу 1 марта 2026 года. Для подтверждения личности потребуется биометрия. Предполагается, что это защитит россиян от оформления микрозайма без их ведома, объяснил 360.ru юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской.

Это практически не отразится на тех, кто берет эти микрозаймы, а отразится на тех, кто не хочет брать, а без их согласия их берут. Работать это будет практически так же, как «Госуслуги». Грубо говоря, как через «Госуслуги», будет удостоверяться личность человека, который берет заем. Денис Хмелевской Юрист, основатель консультационно-представительского центра «Верус»

Без подтверждения по биометрии, по словам юриста, не получится оформить договор и взыскать с человека долг. Хмелевской заверил, что в нововведении нет ничего страшного. Те, кому нужны деньги, но нет зарегистрированной биометрии, смогут лично явиться в микрофинансовую или микрокредитную организацию, как делали раньше.

Фото: РИА «Новости»

Пока ужесточение коснется лишь отдельных крупных кредиторов, имеющих статус микрофинансовой компании. Адаптационный период, когда малые МФО должны подготовиться к внедрению сервиса подтверждения личности по биометрии, продлится год, до 1 марта 2027 года. До тех пор наибольшая часть онлайн-МФО, более 240 организаций, продолжат обслуживать клиентов по-старому. Что такое биометрия Биометрией называется физиологическая и биологическая информация о человеке, с помощью которой подтверждается личность, например, лицо, отпечаток пальца или голос. В России по ней можно оформить электронную подпись, открыть счет в банке, подтвердить возраст в магазине, оплатить проезд в метро, защитить учетную запись на «Госуслугах».

Интересно Отличить лицо живого человека от фотографии или маски помогает нейросетевая технология liveness. Она анализирует признаки, которые невозможно воспроизвести, например, микродвижения мышц, глубину изображения, отражение света от кожи, изменение мимики и реакцию зрачков.

Оператором Единой биометрической системы является АО «Центр биометрических технологий», его акционеры — Минцифры, Банк России и «Ростелеком». Именно эта компания отвечает за централизованное хранение, управление и защиту данных, аутентификацию и идентификацию личности.

Фото: РИА «Новости»

«Сначала МФО делает запрос на государственный ресурс, который проверяет биометрические данные. Когда государственный ресурс убедится, что с телефоном в руках стоит человек, чьи биометрические данные совпадают с данными, находящимися в госресурсе, он передаст соответствующий файл в микрофинансовую организацию. Этот файл подтвердит, что этот конкретный человек решил заключить кредитный договор», — объяснил Хемелевской принцип идентификации. Как подключить биометрию Существуют три уровня биометрии: упрощенная, стандартная и подтвержденная. У каждой из них своя специфика регистрации и применения.

Для регистрации упрощенной и стандартной нужно скачать приложение «Госуслуги Биометрия», ввести логин и пароль от аккаунта в «Госуслугах», дать согласие на обработку данных и действовать по инструкции. В первом случае достаточно сделать селфи, во втором — отсканировать загранпаспорт камерой телефона, сделать селфи и произнести три последовательности цифр. Немного сложнее с подтвержденным уровнем биометрии, для его регистрации придется лично прийти в банк или воспользоваться сервисом выездной регистрации от партнера ЕБС, пока это «Т-Банк». Понадобятся паспорт и СНИЛС. В этом случае сотрудник, а не сам пользователь, сделает фото и запишет голос. Те, кто уже сдал биометрию в приложении «Госуслуги Биометрия», с прошлого года могут повысить уровень в отделении банка. Это займет до пяти минут, то есть вдвое меньше обычной регистрации. Нужно только очно сверить данные с образцами, сохраненными в системе.