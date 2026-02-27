Депутат Панеш напомнил, что с 1 марта начнет действовать обновленный порядок получения микрозаймов

С 1 марта 2026 года начнет действовать обновленный порядок получения микрозаймов в удаленном формате. Об этом рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT .

Поправки в законодательство обяжут микрофинансовые организации, работающие с суммами до одного миллиона рублей, проводить идентификацию клиентов через Единую биометрическую систему.

«Для оформления займа потребуется не просто ввести паспортные данные, а подтвердить свою личность с помощью камеры и микрофона — посмотреть на экран и произнести цифровой код», — объяснил парламентарий.

Это требование касается только дистанционного оформления. При личном обращении в офис организации биометрия не понадобится.

Для небольших микрокредитных компаний, выдающих займы до 500 тысяч рублей, предусмотрен переходный период — они начнут применять новые правила только с весны следующего года.

Чтобы воспользоваться новым порядком, гражданам рекомендуется заранее зарегистрировать свои биометрические данные. Сделать это можно в любом уполномоченном банке, через специальное приложение «Госуслуги Биометрия» или вызвав специалиста на дом. Для регистрации потребуется загранпаспорт с биометрическим чипом, а также запись голоса и снимок лица. Процедура добровольная, но именно она станет ключом к получению финансовых услуг в удаленном формате.